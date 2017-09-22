Пхеньян угрожает ядерными испытаниями в атмосфере

МОСКВА – Кремль выразил озабоченность в первую очередь нагнетанием напряженности на Корейском полуострове, но не обещанием лидера КНДР взорвать водородную бомбу над Тихим океаном, сообщают в пятницу, 22 сентября СМИ.

«В Москве глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на Корейском полуострове, связанной с обменом достаточно грубыми и исполненными угроз заявлениями, – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – В Москве по-прежнему призывают все заинтересованные стороны к сдержанности с тем, чтобы не провоцировать и дальше эскалацию».

По словам Пескова, Россия настаивает на дипломатии как единственном пути, ведущим к разрешению проблемы на Корейском полуострове.

Напомним, 22 сентября Северная Корея заявила, что может провести испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

Это было сделано после того, как президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, назвал режим Северной Кореи преступным, и подчеркнул, что ядерная и ракетная программа Пхеньяна угрожает всему миру.

Президент Трамп заявил, что если США окажутся под угрозой, то у них не будет иного выбора, кроме как «полностью уничтожить» Северную Корею.

Москва очевидным образом исходит из того, что американцы загнали себя в тупик, оказывая силовое давление на КНДР, ну и пусть себе мучаются

В этом месяце Пхеньян провел шестое и самое мощное в своей истории ядерное испытание, однако до сих пор все его атомные устройства были взорваны под землей.

Президент Трамп ответил на заявления северокорейского лидера в пятницу в Твиттере, возобновив тем самым словесную войну, которая развернулась между двумя политиками.

«Ким Чен Ына из Северной Кореи, который, очевидно, сумасшедший, который внимания не обращает на голод или убийство своего народа, ждут никогда не виданные им испытания», – написал Трамп в Твиттере.

Независимый военный аналитик Александр Гольц считает, что такой акцент Москвы в оценке событий вполне закономерен.

«В этом и состоит позиция российской стороны, которая официально выражает обеспокоенность по поводу действий Северной Кореи, присоединяется ко всем резолюциям по санкциям Совета Безопасности ООН, но в то же время утверждает, что КНДР имеет право на озабоченность своей безопасностью, – констатировал он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Москва всегда решительно возражает против любых попыток военного давления на Пхеньян. Путин неоднократно говорил, что они, мол, ни к чему не приведут. Так что заявление Пескова типично и являет собой продолжение российской политики по данной проблеме».

По оценке аналитика, Кремль хочет разыграть северокорейскую карту и извлечь отсюда сиюминутную выгоду, не слишком заглядывая вперед и не заботясь о последствиях.

«Москва очевидным образом исходит из того, что американцы загнали себя в тупик, оказывая силовое давление на КНДР, ну и пусть себе мучаются, – считает он. – И чем дольше, по мнению Кремля, они будут мучиться, тем меньше времени и сил у них останется на противостояние с Россией. Приблизительно такая логика».

При этом Москва делает вид, что ее не особенно волнует тот факт, что если конфликт начнется, то он начнется в граничащей с Россией стране, заметил Александр Гольц.

речь идет не о каком-то забытом богом уголке планеты, а о Дальнем Востоке, близ границ России

«Справедливости ради, надо сказать, что в ходе всех военных учений, которые проходили на Дальнем Востоке, обязательно отрабатывалась возможность экологической катастрофы, подразумевая здесь ядерный конфликт, действия в условиях неизбежного затем потока беженцев и так далее, – уточнил он. – И, в общем-то, это единственное, на что остается уповать Москве в данной ситуации».

Политику и одному из лидеров партии «Яблоко» Сергею Митрохину реакция Кремля, наоборот, кажется не самой адекватной.

«Тем более, что речь идет не о каком-то забытом богом уголке планеты, а о Дальнем Востоке, близ границ России, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Испытание такого рода оружия – серьезная экологическая угроза, которая представляет реальную опасность для здоровья граждан. К тому же непредвиденные обстоятельства при испытаниях могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

В этих условиях Кремль, как представляется политику, должен был сделать очень жесткое предупреждение «зарвавшемуся Пхеньяну».

«Конечно, также очень хотелось бы, чтобы мировое сообщество пришло к единой и достаточно жесткой позиции по противодействию этому ядерному и водородному шантажу, – продолжил он. – Прежде всего, нужны всеобъемлющие санкции, которые все стороны обязаны неукоснительно соблюдать, не оставляя никаких лазеек. Требуются и другие меры, которые надо обсуждать и принимать совместно перед лицом общей угрозы, исходящей от безумного вождя КНДР, которого необходимо остановить».

Сегодня это одна из самых главных задач, стоящих перед человечеством, и подходить к ее решению нужно гораздо серьезнее и ответственнее, чем это делает нынешнее руководство России, заключил Сергей Митрохин.

С его точки зрения, политический курс Кремля сегодня включает скрытую или явную поддержку стран-изгоев в сочетании с нарочитой конфронтацией с США, Евросоюзом и блоком НАТО через поддержку авторитарных режимов, которые установились в КНДР, Венесуэле и Сирии.