Военная база в Алабаме закрыта из-за сообщений о стрельбе

Военная база Redstone Arsenal на севере штата Алабама закрыта для входа и выхода в связи с сообщениями о стрелке. Об этом сообщается в официальном «Твиттере» базы.

Администрация базы получила сообщения о том, что в здании на ее территории находится человек, который может быть вооружен, рассказал в прямом эфире канала WAFF-TV официальный представитель базы Кристофер Колстер.

По словам Колстера, подтвержденной информации о пострадавших нет, а руководство базы надеется, что сотрудники смогут вернуться к нормальному режиму работы в течение пары часов.

В среду на базе планировалось провести учения по технике безопасности, однако, как пояснил Колстер, сообщения о стрелке в программу учений не входят.

Местные телеканалы со ссылкой на больницу города Хантсвилл сообщают, что о госпитализации пострадавших информации нет.

На базе Redstone, расположенной вблизи Хантсвилла, ежедневно трудятся более 30 000 госслужащих, гражданских служащих и подрядчиков. Там базируются программы противоракетной обороны Армии США и другие военные учреждения, в том числе центр космических полетов НАСА Marshall.