Лидеры «нормандской четверки» поддержали перемирие на востоке Украины

Прекращение огня предполагается объявить к началу нового учебного года
Лидеры России, Украины, Германии и Франции выступили в поддержку новой попытки добиться долгосрочного прекращения огня на востоке Украины, сообщили в Кремле.
В сообщении Кремля говорится, что президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во вторник провели телефонный разговор и приветствовали план объявления прекращения огня, приуроченный к началу нового учебного года.
В сообщении также отмечается, что они поддержали мирное соглашение по Восточной Украине, достигнутое в феврале 2015 года при посредничестве Франции и Германии.
Соглашение способствовало сокращению масштабов боевых действий на востоке Украины, которые начались после российской аннексии Крыма. Тем не менее, регулярные столкновения продолжаются, а процесс политического урегулирования застопорился.
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