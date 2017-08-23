Лидеры «нормандской четверки» поддержали перемирие на востоке Украины

Лидеры России, Украины, Германии и Франции выступили в поддержку новой попытки добиться долгосрочного прекращения огня на востоке Украины, сообщили в Кремле.

В сообщении Кремля говорится, что президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во вторник провели телефонный разговор и приветствовали план объявления прекращения огня, приуроченный к началу нового учебного года.

В сообщении также отмечается, что они поддержали мирное соглашение по Восточной Украине, достигнутое в феврале 2015 года при посредничестве Франции и Германии.

Соглашение способствовало сокращению масштабов боевых действий на востоке Украины, которые начались после российской аннексии Крыма. Тем не менее, регулярные столкновения продолжаются, а процесс политического урегулирования застопорился.