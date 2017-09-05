Постпред США в ООН: лидер КНДР «напрашивается на войну»

«Хватит. Война это не то, чего хотят США. Мы не хотим этого сейчас. Терпение нашей страны не безгранично», - заявила Никкий Хейли.
«США внимательно изучат действия каждой страны, ведущей бизнес с КНДР, как государством, которое оказывает помощь безрассудным и опасным ядерным намерениям КНДР», - добавила постпред США в ООН.
Этот шаг произошел, поскольку Южная Корея заявила, что наблюдает за подготовкой на Севере испытания МБР и запускает ракеты в море, чтобы имитировать атаку на главный ядерный полигон Севера.
Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Джэин в понедельник по телефону договорились снять ограничения по боевой нагрузке для южнокорейских ракет и настаивать на введении еще более жестких санкций в отношении КНДР со стороны ООН.
Мун Джэин также призывает ООН рассмотреть вопрос о блокировке поставок нефти в КНДР, сообщили журналистам представители властей в Сеуле.
Чрезвычайная сессия ООН была запланирована после того, как Северная Корея заявила об успешном взрыве водородной бомбы.
Менее месяца назад Совбез ООН ввел жесткие санкции против Пхеньяна.
У резолюции США пока туманное будущее. Россия и Китай предложили двухсторонний подход: Северная Корея приостановит свою ракетную и ядерную программы, а Соединенные Штаты и Южная Корея приостановят совместные военные учения.
В Вашингтоне и Сеуле заявляют, что военные маневры носят оборонительный характер. В Пхеньяне считают иначе: это подготовка к нападению. Недавно Северная Корея потребовала провести заседание Совета Безопасности ООН относительно военных учений.
США заявляют, что нельзя сравнивать открытые международные учения с программой Северной Кореи, которую осуждает мировое сообщество.
Посол России Василий Небензя сообщил журналистам, что санкции сами по себе не решат проблему и что необходимо проводить переговоры.
Посол Франции в ООН Франсуа Делатр заявил, что Париж призывает принять новые санкции Вашингтона против Пхеньяна. Он также отметил, что ЕС также введет санкции.
«Пхеньян представляет собой большую угрозу миру и безопасности. Он продолжает бросать вызов режиме нераспространения ядерного оружия», - сказал посол Италии в ООН Себастьяно Карди. Он отметил, что Северная Корея является единственной страной, которая провела ядерные испытания в XXI веке.
КНДР утверждает, что ее шестое с 2006 года ядерное испытание носит «идеальный успех».
«Мы больше не можем терять время. Необходимо, чтобы Северная Корея ощутила давление. Если они продолжат идти по этому пути, это будет иметь последствия», - заявил журналистам перед представитель Японии Коро Бесшо.
Посол Китая в ООН Лю Цзеи призвал возобновить переговоры и обратился к Вашингтону и Сеулу с просьбой приостановить совместные военные учение.
В начале этого месяца Совбез ООН ввел санкции против КНДР, запретив экспорт угля, железа, свинца и морепродуктов в страну. Это составляет треть экспорта Северной Кореи.
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