Постпред США в ООН: лидер КНДР «напрашивается на войну»

«Хватит. Война это не то, чего хотят США. Мы не хотим этого сейчас. Терпение нашей страны не безгранично», - заявила Никкий Хейли.

«США внимательно изучат действия каждой страны, ведущей бизнес с КНДР, как государством, которое оказывает помощь безрассудным и опасным ядерным намерениям КНДР», - добавила постпред США в ООН.

Этот шаг произошел, поскольку Южная Корея заявила, что наблюдает за подготовкой на Севере испытания МБР и запускает ракеты в море, чтобы имитировать атаку на главный ядерный полигон Севера.

Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Джэин в понедельник по телефону договорились снять ограничения по боевой нагрузке для южнокорейских ракет и настаивать на введении еще более жестких санкций в отношении КНДР со стороны ООН.

Мун Джэин также призывает ООН рассмотреть вопрос о блокировке поставок нефти в КНДР, сообщили журналистам представители властей в Сеуле.

Чрезвычайная сессия ООН была запланирована после того, как Северная Корея заявила об успешном взрыве водородной бомбы.

Менее месяца назад Совбез ООН ввел жесткие санкции против Пхеньяна.

У резолюции США пока туманное будущее. Россия и Китай предложили двухсторонний подход: Северная Корея приостановит свою ракетную и ядерную программы, а Соединенные Штаты и Южная Корея приостановят совместные военные учения.

В Вашингтоне и Сеуле заявляют, что военные маневры носят оборонительный характер. В Пхеньяне считают иначе: это подготовка к нападению. Недавно Северная Корея потребовала провести заседание Совета Безопасности ООН относительно военных учений.

США заявляют, что нельзя сравнивать открытые международные учения с программой Северной Кореи, которую осуждает мировое сообщество.

Посол России Василий Небензя сообщил журналистам, что санкции сами по себе не решат проблему и что необходимо проводить переговоры.

Посол Франции в ООН Франсуа Делатр заявил, что Париж призывает принять новые санкции Вашингтона против Пхеньяна. Он также отметил, что ЕС также введет санкции.

«Пхеньян представляет собой большую угрозу миру и безопасности. Он продолжает бросать вызов режиме нераспространения ядерного оружия», - сказал посол Италии в ООН Себастьяно Карди. Он отметил, что Северная Корея является единственной страной, которая провела ядерные испытания в XXI веке.

КНДР утверждает, что ее шестое с 2006 года ядерное испытание носит «идеальный успех».

«Мы больше не можем терять время. Необходимо, чтобы Северная Корея ощутила давление. Если они продолжат идти по этому пути, это будет иметь последствия», - заявил журналистам перед представитель Японии Коро Бесшо.

Посол Китая в ООН Лю Цзеи призвал возобновить переговоры и обратился к Вашингтону и Сеулу с просьбой приостановить совместные военные учение.

В начале этого месяца Совбез ООН ввел санкции против КНДР, запретив экспорт угля, железа, свинца и морепродуктов в страну. Это составляет треть экспорта Северной Кореи.