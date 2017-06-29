В ЕС растут разногласия по поводу проекта «Северный поток - 2»

Среди стран-членов Евросоюза сильны разногласия по поводу газопровода «Северный поток – 2». Обсуждение проекта министрами энергетики ЕС, прошедшее в начале недели в Люксембурге, не принесло видимых результатов. Европейская комиссия рассчитывает получить от глав государств и правительств ЕС мандат на переговоры с Россией для того, чтобы при строительстве газопровода были соблюдены все действующие в Евросоюзе правовые нормы, и никому не был бы нанесен ущерб. Пока лишь

решено, что дальнейшие переговоры со страной-экспортером будут вестись с учетом рекомендаций экспертов из ЕС.

Стоимость «Северного потока – 2» оценивается в 9,5 млрд евро. Спонсорами проекта выступают западноевропейские концерны, среди которых: немецкие Wintershall и Uniper австрийская OMV, британско-голландская Royal Dutch Shell, французская Engie.

Нитку планируется проложить по дну Балтийского моря, поблизости от «Северного потока -1».

При этом страны, чьи компании задействованы в реализации проекта, настаивают на том, что он имеет лишь коммерческую составляющую и отвергают какую-либо политическую подоплеку. Поэтому, с точки зрения германского правительства, решать судьбу «Северного потока -2» должны сами компании, выразившие желание участвовать в его строительстве.

Такого же мнения придерживаются Австрия и Франция.

Если говорить об экономическом ущербе, то после Украины этот проект приносит конкретные потери как раз Словакии как прямому транзитеру газа из Сибири

Представители шести операторов газотранспортных систем Европы направили главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру письмо с заверениями в том, что новый газопровод из России был бы очень полезен Евросоюзу.

Вместе с тем, у проекта есть и ряд противников. Так, президент Украины Петр Порошенко назвал «Северный поток – 2» местью России за предварительное решение Стокгольмского арбитража по спору между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». А также – за предпринятые Киевом антикоррупционные меры в энергетической сфере.

Словацко-итальянский ответ «Газпрому»

Активно выступает против «Северного потока - 2» и Словакия. Премьер-министр этой страны Роберт Фицо (известный, в частности, довольно лояльным отношением к Кремлю), публично раскритиковал европейских лоббистов проекта. «Я хотел бы воспользоваться какими-то нормальными выражениями, но хочу высказаться экспрессивно: они просто делают из нас идиотов», – заявил Фицо.

Особенно странными усилия Германии, Австрии и Франции выглядят в контексте экономических санкций против России. Об этом в комментарии для «Голоса Америки» упомянул словацкий эксперт в области энергетики Карел Хирман. Он также входит в возглавляемую бывшим вице-премьером и министром финансов Словакии Иваном Миклошем группу советников для поддержки реформ, созданную при правительстве Украины.

«Если говорить об экономическом ущербе, то после Украины этот проект приносит конкретные потери как раз Словакии как прямому транзитеру газа из Сибири», – отмечает Хирман. И добавляет, что есть также угроза экономических потерь для Беларуси и Польши, которые в настоящее время пользуются газопроводом «Ямал – Европа».

Литва считает, что обе нитки “Северного потока” существенно увеличивают зависимость ЕС от российского газа

По мнению словацкого аналитика, нужно не только критиковать проект «Северный поток - 2», но и предложить позитивное решение проблемы транзита газа из России через Украину. «Именно в этом заинтересована Словакия и ее оператор транзитной системы – компания Eustream, которая осуществила реверс газа в Украину. И благодаря этому Украина сейчас полностью независима от поставок газа из России», – продолжает Карел Хирман.

По его словам, сейчас Eustream работает с итальянским газовым оператором – компанией Snam, и они вместе ведут переговоры с Нафтогазом/Укртрансгазом. «Эти переговоры имеют поддержку Еврокомиссии, – подчеркивает эксперт. – Я думаю, что в течение ближайшего времени проект будет предложен Украине и Европейской комиссии, а потом и другим партнерам по транзиту – “Газпрому” и европейским трейдерам, в том числе из Германии, и других стран ЕС», - считает Карел Хирман.

«Больше никаких сделок под столом»

В числе противников нового газопровода находится и Литва, позицию которой кратко обозначил министр энергетики этой страны Жигимантас Вайчюнас. По его словам: «Литва считает, что обе нитки “Северного потока” существенно увеличивают зависимость ЕС от российского газа. По нашему мнению, это не только технический, экономический, но и политический риск», – убежден Вайчюнас.

Между тем, сама Литва на протяжении последних лет является страной, полностью освободившейся от российских газовых поставок.

Эксперт Института международных отношений Вильнюсского университета Ромас Швядас считает, что построенный в Клайпеде терминал для приема сжиженного газа полностью оправдал себя. Правда, это – лишь один из инструментов политики энергетической независимости от России, которые осуществило литовское правительство.

Теперь, благодаря поставкам из Швеции, Польши и от финско-эстонских сетей, цены для рядового потребителя электроэнергии снизились

Электроэнергию Литва закупает в Швеции и Польше. Кроме того, введены в эксплуатацию две финско-эстонские сети распространения электричества. «Это означает, что альтернативные варианты импорта электроэнергии актуальны не только для Литвы, но и для других стран Балтии. Кроме того, наши страны стали участницами самого большого рынка электроэнергии в Европе – Nord Pool Spot и получили доступ к эффективной бирже электричества. Все торги осуществляются открыто, их можно отследить через интернет, и никаких сделок, что называется “под столом”, как в прошлые времена, больше нет», – отмечает собеседник «Голоса Америки».

Еще одним положительным качеством политики энергетической независимости Ромас Швядас называет конкуренцию, позволяющую снижать цены на энергоносители. «Раньше Литва и другие страны Балтии не имели никаких электросетей кроме тех, что были еще с советских времен. Теперь, благодаря поставкам из Швеции, Польши и от финско-эстонских сетей, цены для рядового потребителя электроэнергии снизились. А ведь после закрытия Игналинской АЭС цены у нас были одними из самых высоких в регионе», – напоминает Ромас Швядас.

«Россия не сможет диктовать нас свои условия!»

Возвращаясь к газовой теме, эксперт отмечает важность присоединения Литвы к Третьему энергопакету Евросоюза. Это позволило нарушить монополию «Газпрома» на поставку, передачу и распределение «голубого топлива» на литовском рынке.

несколько дней назад была осуществлена первая поставка американского газа, и цены сейчас еще увереннее идут вниз

«Не секрет, что цены на газ у нас тоже были самыми высокими в регионе – выше, чем в Латвии и Эстонии. Когда Литва переняла европейское законодательство, и построила терминал для сжиженного газа, закупочные цены для нас снизились наполовину», – отмечает он.

Первым экспортером газа для Литвы после строительства терминала стала Норвегия. «А несколько дней назад была осуществлена первая поставка американского газа, и цены сейчас еще увереннее идут вниз. И “Газпрому” не остается ничего другого, кроме как включиться в конкурентную борьбу, или уходить с нашего рынка», – говорит Ромас Швядас.

Примеру Литвы в плане либерализации своего газового рынка последовали и две другие страны Балтии. «Теперь Литва, Латвия и Эстония образовали общий рынок, и наш терминал для приема сжиженного газа может обслуживать также и наших балтийских соседей. Кроме того, мы закончили строительство еще одного, небольшого терминала, откуда сжиженный газ будет грузиться на цистерны и развозиться покупателям. В том числе – в те регионы, куда не подведен газопровод. И это – еще один фактор для снижения цен на топливо», – перечисляет эксперт.

Не стало монополии “Газпрома”, исчезла газовая зависимость от Российской Федерации, которая больше не может нам диктовать свои условия

Наконец, Литва и Польша приступили к строительству совместной газовой сети – Gas Interconnection Poland-Lithuania, которая будет введена в строй в 2022 году. Осуществление этого проекта позволит поставлять газ и в другие страны, включая Украину. А Финляндия и Эстонию к 2020 году создадут совместный газопровод Balticconnector.

«И все эти проекты стали элементами литовской политики энергетической безопасности. Результаты этой политики очевидны. Не стало монополии “Газпрома”, исчезла газовая зависимость от Российской Федерации, которая больше не может нам диктовать свои условия. То есть экономический, геополитический и энергетический эффект – налицо», – подытоживает эксперт Института международных отношений Вильнюсского университета Ромас Швядас.