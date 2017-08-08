Северная Корея и санкции Совбеза ООН: от резолюции к реализации

МОСКВА – Пекин готов сделать все, чтобы в полном объеме выполнить новые санкции ООН против Пхеньяна, несмотря на то, что в силу особых экономических связей с Северной Кореи именно Китай понесет потери наибольшие потери. Об этом во вторник, 8 августа, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на форуме АСЕАН по безопасности в Маниле.

«Но чтобы защитить международную систему нераспространения, а также региональной мир и стабильность, Китай будет, как и прежде, полностью и неукоснительно соблюдать все положения соответствующей резолюции», приводит Рейтер слова министра.

Напомним, Совет Безопасности ООН в субботу единогласно одобрил ужесточение экономических санкций в отношении КНДР. Новые меры предусматривают запрет на импорт угля, железа, свинца и морепродуктов из КНДР, а также ограничивают количество граждан Северной Кореи, которые могут работать за пределами страны. В совокупности все это должно привести к сокращению втрое экспортной выручки страны, которая составляет около $3 миллиардов в год.

Дональд Трамп в своем твите приветствовал решение Китая и России поддержать санкции в отношении КНДР. «Огромный финансовый эффект!» – написал президент.

Северная Корея в понедельник в ответ пообещала продолжить свою программу разработки ядерного оружия, отвергнув призывы мирового сообщества к прекращению активных военных приготовлений.

На саммите стран АСЕАН в Маниле представитель Северной Кореи заявил, что власти страны никогда не отступятся от своей программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет, а также пригрозил, что Пхеньян преподаст США «суровый урок» с помощью своей стратегической ядерной силы, если Вашингтон начнет военные действия.

Ранее в понедельник госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что для КНДР лучшим способом продемонстрировать готовность к диалогу было бы прекращение ракетных испытаний.

«У нас еще не было длительного периода времени, когда бы они не предпринимали провокационных мер, запуская баллистические ракеты. Поэтому, на мой взгляд, их первым и самым четким сигналом могло бы быть просто прекращение этих ракетных запусков», – сказал Тиллерсон, выступая в Маниле на саммите АСЕАН.

Северная Корея уже пережила столько различных поворотов и санкций, что выработала к ним своего рода иммунитет

По словам госсекретаря США, единогласная поддержка членами Совета Безопасности ООН против КНДР демонстрирует, что все мировое сообщество считает действия страны неприемлемыми и рассчитывает на денуклеаризацию Корейского полуострова.

В связи с угрозами Северной Кореи в адрес США заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН ИМЭМО, профессор Геннадий Чуфрин в интервью «Голосу Америки» заметил, что, к сожалению, мир имеет дело с трудно предсказуемым режимом. Вместе с тем он не думает, что Пхеньян сегодня способен представлять реальную опасность для США.

Другой вопрос – имплементация санкций. Пока неизвестно, будут ли Россия и Китай неукоснительно выполнять их дух и букву…

«Все-таки технические возможности у северокорейцев недостаточны, – пояснил профессор. – Но вот своим ближайшим соседям они вполне могут доставить серьезные неприятности. Тем более, что нынешний руководитель Северной Кореи взял достаточно жесткий курс на выполнение масштабной ракетно-ядерной программы».

Геннадий Чуфрин признался, что будет с большим вниманием и тревогой наблюдать за развитием событий.

В свою очередь, эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев на данном этапе не склонен переоценивать значение угроз Пхеньяна.

«Это обычное, дежурное заявление, которое всегда следует за принятием международных санкций (затрагивающих Северную Корею), – сказал он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». -– Здесь пока нет ничего удивительного».

Словом, эксперт не думает, что за жесткими словами последуют конкретные шаги.

В то же время оба эксперта сошлись во мнении, что санкции не возымеют должного действия на Пхеньян.

«Более чем уверен, что новый пакет санкций в отношении КНДР ни к чему особенному не приведет, – утверждает Геннадий Чуфрин. – Северная Корея уже пережила столько различных поворотов и санкций, что выработала к ним своего рода иммунитет. В общем, затянут пояс еще потуже, и дело на том закончится».

По оценке Александра Габуева, санкции не способны заставить КНДР скорректировать свой курс.

«Пхеньян пережил уже довольно много раундов санкций, а поскольку режим рассматривает получение ядерного оружия, способного достичь США как некую страховку от потенциального американского нападения, то отвратить от этой цели Северную Корею никто не сможет, – полагает он. – Другой вопрос – имплементация санкций. Пока неизвестно, будут ли Россия и Китай неукоснительно выполнять их дух и букву…»

Как представляется эксперту, консенсус в Совбезе ООН на этот раз был достигнут потому, что Китай стремится не допустить торговой войны с США.

«Трамп напрямую увязал помощь Китая в разрешении проблемы Северной Кореи с торговыми переговорами (между США и КНР), – добавил он. –Видно, что в последнее время он был очень сильно разочарован позицией Пекина в отношении КНДР. Если бы Россия и Китай проголосовали против резолюции, то, конечно, мы бы увидели ужесточение курса Вашингтона по многим другим вопросам. К тому же в данном случае Китай выторговал целиком устраивающие его условия резолюции».

Россия, скорее всего, просто последовала в фарватере политики своих китайских партнеров, предположил Александр Габуев.

Геннадий Чуфрин также выразил некоторые сомнения по поводу того, что все санкции будут реально выполнены.

«Однако главное заключается в том, что все без исключения члены Совбеза ООН – как постоянные, так и временные – направили достаточно серьезное послание Северной Корее. Суть его сводится к тому, что теперь Пхеньян не сможет ни с какой стороны получить политической поддержки. Поэтому я все-таки выражаю очень умеренный, но оптимизм в отношении того, что КНДР прислушается к мнению большинства», – заключил он.

США сдержанно приветствовали поддержку Китая, однако заявили, что будут внимательно следить за тем, как он придерживается санкций.

«Мы хотим удостовериться, что Китай продолжит соблюдать санкционный режим полностью, а не просто эпизодически, как это было раньше», – сказала исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.