Северная Корея произвела еще один запуск баллистической ракеты

Премьер-министр Японии Абэ заявил, что ракета, возможно, приводнилась в исключительной экономической зоне этой страны
Пентагон заявил, что в пятницу Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. Это стало вторым ракетным запуском за последние несколько недель.
«Я могу подтвердить, что мы обнаружили запуск северокорейской баллистической ракеты, - сказал в своем заявлении представитель Пентагона кэптен Джефф Дэвис. - Мы расчитываем, что будем иметь больше информации в ближайшее время».
Дэвис сказал, что запуск ракеты произошел около 10:45 утра по местному времени.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ракета, возможно, приводнилась в исключительной экономической зоне этой страны. Он созвал чрезвычайное совещание японского руководства, чтобы определиться, как ответить на эту провокацию КНДР.
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