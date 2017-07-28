Северная Корея произвела еще один запуск баллистической ракеты

Пентагон заявил, что в пятницу Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. Это стало вторым ракетным запуском за последние несколько недель.

«Я могу подтвердить, что мы обнаружили запуск северокорейской баллистической ракеты, - сказал в своем заявлении представитель Пентагона кэптен Джефф Дэвис. - Мы расчитываем, что будем иметь больше информации в ближайшее время».

Дэвис сказал, что запуск ракеты произошел около 10:45 утра по местному времени.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ракета, возможно, приводнилась в исключительной экономической зоне этой страны. Он созвал чрезвычайное совещание японского руководства, чтобы определиться, как ответить на эту провокацию КНДР.