Власти КНДР освободили канадского пастора Лим Хен Суна, приговоренного в 2015 году к пожизненному заключению за «подрывную деятельность против государства». Об этом сообщили в среду северокорейские СМИ.

Как сообщает северокорейское новостное агентство ЦТАК, Лим Хен Сун был освобожден «по состоянию здоровья» после того, как в Пхеньян прибыла канадская делегация, чтобы добиться его освобождения.

Лим, занимавшийся миссионерской деятельностью в КНДР, был обвинен в подрывной деятельности, однако власти Канады не признают эти обвинения.

Канадская делегация во главе с советником по национальной безопасности Дэниелом Джином прибыла в Пхеньян во вторник, чтобы обсудить дело Лима.

«Здоровье и благополучие пастора Лима по-прежнему представляют крайнюю важность для Канады, и мы продолжаем работать над этим делом», – заявил официальный представитель премьер-министра Джастина Трюдо Кэмерон Ахмад незадолго до освобождения пастора.

До того как 60-летнего Лим Хен Суна арестовали в 2015 году, он посетил КНДР более ста раз, работая с детскими домами и домами престарелых. На момент задержания он находился в стране с гуманитарной миссией.