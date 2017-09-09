США и Южная Корея продолжают мониторинг ракетных испытаний КНДР

В субботу Северная Корея отметила 69-ю годовщину своего основания с типичными пышными церемониями, в то время как международное сообщество наблюдало за возможностью новых ракетных запусков.



Правительство Южной Кореи заявляло, что оно пристально следит за деятельностью на Севере, поскольку очередной демонстрационный ракетный пуск может быть связан как раз с годовщиной образования в 1948-м году Корейской Народно-Демократической Республики.



Ранее на этой неделе Южная Корея заявила, что обнаружила признаки подготовки к еще одному ракетному испытанию, когда премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён назвал ситуацию «очень серьезной». Однако к вечеру субботы по местному времени никаких следов испытаний не было обнаружено.



Северная Корея традиционно использует различные национальные праздники как повод для демонстрации военных достижений. В прошлом году в этот день Пхеньян протестировал свое 5-е ядерное устройство. Нынешние торжества в Пхеньяне прошли через неделю после того, как Северная Корея осуществила свое 6-е, самое мощное, ядерное испытание.

