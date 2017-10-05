Нобелевская премия по литературе присуждена британскому писателю Кадзуо Исигуро

Британский писатель Кадзуо Исигуро получил Нобелевскую премию по литературе.

По мнению базирующегося в Швеции Нобелевского комитета, в своих романах Исигуро «раскрыл бездну, таящуюся под иллюзорным чувством связи с миром».

Сам писатель в четверг заявил, что присуждение премии стало для него потрясающей и совершенно неожиданной новостью, и выразил надежду, что победа поможет ему поддерживать «силы добра» в мире.

Исигуро признался, что поначалу счел сообщения о своей победе газетной уткой. Выступая перед журналистами в своем доме на севере Лондона, литератор сказал: «Это случилось в момент, когда мир полон неопределенности относительно своих ценностей, своих лидеров и безопасности. Я надеюсь, что оказание мне этой огромной чести хотя бы немного поддержит силы добра».

62-летний писатели родился в японском городе Нагасаки и переехал в Великобританию в возрасте пяти лет.

Исигуро написал множество романов, однако, как утверждается в «Твиттере» комитета, наибольшую известность получил его роман «Остаток дня», повествующий о судьбе дворецкого в английском поместье.

По этой книге был снят фильм с участием оскароносных актеров Энтони Хопкинса и Эммы Томпсон.

Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус назвала Исигуро «писателем великого достоинства», который «создал собственную эстетическую вселенную».

«Его творчество – смесь Джейн Остин, комедии нравов и Франца Кафки. Если смешать все это понемногу, получится Исигуро», – сказала Даниус.

Получив самую престижную литературную премию в мире, в денежном выражении составляющую 1,1 млн долларов, Исигуро встал в один ряд с такими литераторами, как Дорис Лессинг и Эрнест Хемингуэй.

В прошлом году премию присудили поэту и автору песен Бобу Дилану, который внес огромный вклад в развитие современной музыки и культуры.

По данным портала NobelPrize.Org, с 1901 по 2017 год Нобелевская премия по литературе присуждалась 110 раз.