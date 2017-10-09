Американец Ричард Талер получил Нобелевскую премию по экономике

Нобелевский комитет отметил его исследования в области поведенческой экономики
Американец Ричард Талер удостоен Нобелевской премии по экономике, которая официально называется премией Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля.
Нобелевский комитет сообщил, что премия присуждена Талеру за «его вклад в поведенческую экономику».
«Исследуя последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля, [Талер] показал, как эти свойственные человеку черты влияют на индивидуальные решения и ситуацию на рынке», – объявила Шведская академия.
Талер разработал теорию «ментального учета», поясняющую, как люди упрощают процесс принятия финансовых решений, создавая в уме отдельные «счета», фокусируясь на узком влиянии каждого отдельного решения, а не на общем эффекте.
Талер родился в 1945 году в Ист-Оранже, штат Нью-Джерси, и получил докторскую степень в 1974 году в Рочестерском университете, штат Нью-Йорк. Он работает в Школе бизнеса имени Бута в Чикагском университете, где ему присвоено звание заслуженного профессора в области поведенческих наук и экономики.
Шведская королевская академия наук объявила о присуждении премии в понедельник. Сумма премии составляет 1,1 миллиона долларов.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.