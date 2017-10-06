Организация противников ядерного оружия удостоена Нобелевской премии мира

Норвежский нобелевский комитет напомнил, что риск ядерного конфликта сегодня особенно высок
Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (ICAN), подчеркнув, что риск ядерного конфликта уже давно не был так высок, как сейчас.
Комитет наградил базирующуюся в Женеве организацию «за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и усилия по достижению запрета такого оружия на основе соответствующего соглашения».
ICAN называет себя коалицией общественных организаций из более 100 стран. Коалиция зародилась в Австралии, но официально была основана в Вене в 2007 году.
«Мы живем в мире, где риск применения ядерного оружия уже давно не был так высок», – заявила лидер Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.
В июле 122 страны приняли Договор о запрещении ядерного оружия, однако такие ядерные державы, как США, Россия, Китай, Великобритания и Франция в переговорах участия не принимали.
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