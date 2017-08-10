2016 год установил температурный рекорд

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что 2016 год обошел 2015-й и стал самым теплым годом за историю измерений. Это стало результатом долгосрочного процесса глобального потепления и так называемого «феномена Эль-Ниньо».

Этот вывод был сделан на основе анализа информации, собранной почти 500 учеными из более, чем 60-ти государств мира. NOAA сообщил, что в расчет принимались десятки тысяч замеров, проведенных независимыми наблюдателями.

По данным NOAA, 2016 год стал третьим годом рекордно высоких среднегодовых температур подряд. Систематические измерения мировых температур ведутся на протяжении последних 137 лет.