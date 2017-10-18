Соединенные Штаты отмечают непозволительные действия Ирана

Посол США в Организации Объединенных Наций – Никки Хейли – в среду резко прокомментировала действия властей Ирана и указала на «список грязного белья», имея в виду многочисленные неподобающие шаги официального Тегерана. В дополнение к этому, Хейли подвергла критике Совет безопасности ООН за то, что он недостаточно решительно призывает Иран к ответу.

«Каждые шесть месяцев Совет безопасности получает список грязного белья, состоящий из плохих новостей, но почему-то ухитряется слышать только хорошие новости», – сказала Никки Хейли, намекая на доклады о соблюдении Тегераном ядерного договора от 2015 года. Эти доклады, с интервалами в полгода, посылает в Совбез офис Генерального секретаря ООН.

Хейли сделала свое заявление в ходе ежемесячного митинга совета, который был в основном посвящен вопросу о палестино-израильском конфликте.

С момента начала работы в ООН в январе этого года в качестве представителя администрации Трампа, представительница США неоднократно пыталась обратить внимание своих коллег в Совбезе на поведение иранских властей и их региональных союзников из группировок «Хезболла» и ХАМАС.

На прошлой неделе президент Трамп заявил, что его администрация не станет сертифицировать выполнение Ираном ядерного договора, чем открыл двери к тому, чтобы Конгресс США восстановил санкции против Тегерана, отмененные после подписания соглашения JCPOA.

«Если судить об Иране в узких рамках ядерной сделки, можно упустить истинную природу угрозы. О действиях Ирана следует судить по всем его агрессивным, дестабилизирующим и незаконным действиям, вместе взятым – и поступать иначе было бы неумно», – резюмировала Никки Хейли.

В качестве доказательств недопустимых шагов Тегерана, она указала на его поддержку сирийского диктатора Башара Асада и на поставки иранских вооружений как шиитским мятежникам хути в Йемене, так и боевикам из «Хезболлы» в Ливане.