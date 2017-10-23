Нигерия: в результате взрыва смертника погибли 13 человек

В результате взрыва, устроенного смертником в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии в воскресенье, погибли 13 человек.

По меньшей мере пять человек получили ранения. После атаки вечером в воскресенье смертники устроили еще два взрыва, в результате которых были ранены не менее 12 человек.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаки, но власти подозревают, что за ними стоит группировка боевиков «Боко Харам».

За восемь лет противостояния с правительством Нигерии в попытке создать строгое исламское государство на преимущественно мусульманском севере страны группировка убила более 20 тысяч человек. Столица штата Борно, Майдугури, является тем местом, где зародилась «Боко Харам».

В докладе правозащитной организации Amnesty International, выпущенном в сентябре, говорится, что с апреля этого года от рук боевиков «Боко Харам» погибли не менее 223 мирных жителей, причем только в августе было убито 100 человек. Самая кровавая атака произошла 25 июля, когда 40 человек из группы, занимавшейся нефтеразведкой в Борно, были убиты из засады.

Amnesty International допускает, что «реальные потери могут быть выше, поскольку о некоторых атаках, возможно, не сообщается».

Правозащитники говорят, что из-за насилия со стороны «Боко Харам» миллионы мирных жителей в районе озера Чад нуждаются в гуманитарной помощи. В общей сложности 2,3 миллиона жителей Нигерии, Камеруна, Чада и Нигера были вынуждены покинуть свои дома. Более семи миллионов человек сталкиваются с острым дефицитом продовольствия.