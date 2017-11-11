Смерть в Нигере

Газета The Washington Post сообщила, что тело Ла Дэвида Джонсона – одного из четырех военнослужащих США в сентябре убитых в Нигере – по словам местных жителей было обнаружено со связанными руками. Предположительно он был казнен.

Газета пишет, что двое жителей деревни Тонго Тонго рассказали журналистам, что дети нашли тело Джонсона 6 октября, то есть через двое суток после атаки террористов, связанных с ИГИЛ, в результате которой погибли четыре американца и пять солдат вооруженных сил Нигера.

Фермер по имени Амаду Бубакар рассказал, что Джонсон лежал лицом вниз, а его руки были связаны веревкой. Возможно он был взят в плен. Информацию Бубакара подтвердили еще несколько крестьян. Тела остальных трех погибших были найдены спустя несколько часов после атаки.

Обстоятельства этой трагедии ныне расследуются: первоначально распространенную Пентагоном информацию подвергли сомнению ряд законодателей США.

Источники The Washington Post в вооруженных силах США опровергли информацию, что руки Джонсона были связаны, и призвали не делать выводов до окончания расследования.