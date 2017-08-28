Посол США в РФ встретился с новым российским послом в США

Посол США в РФ Джон Теффт встретился в понедельник с новым послом РФ в США Анатолием Антоновым для обсуждения американо-российских отношений.

Антонов, назначенный на свой пост указом президента РФ на прошлой неделе, сменит Сергея Кисляка, который из-за контактов с членами предвыборного штаба Дональда Трампа стал ключевой фигурой в разбирательстве о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы.

Дипломаты обсудили двусторонние отношения, а также «некоторые международные проблемы», сообщается в заявлении МИД.