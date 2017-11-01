Теракт в Нью-Йорке: полиция анализирует мотивы преступления

Руководители Нью-Йорка выступают перед журналистами в связи с нападением в Нижнем Манхэттене, имевшем место вчера и приведшем к человеческим жертвам. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал случившееся «атакой на наш город, на США, на наш народ». Он подчеркнул, что «наши молитвы - с семьями погибших в результате нападения». Губурнатор Нью-Йорка Куомо назвал героем полицейского, который остановил нападавшего.

Тем временем правоохранительные органы выясняют мотивы, которыми руководствовался мужчина, наехавший на арендованном грузовике на велосипедистов и пешеходов, в результате чего погибли, как минимум, 8 человек и еще 11 получили ранения. Этот инцидент стал самым кровопролитным терактом в Нью-Йорке после терактов 11 сентября 2001 года.

Мэр города Билл де Блазио назвал нападение «особо подлым актом терроризма, нацеленным на мирных жителей».

Как рассказал комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О’Нил, мужчина свернул на грузовике на велосипедную дорожку, сбивая велосипедистов и пешеходов. Грузовик также врезался в школьный автобус, в результате чего пострадали двое взрослых и двое детей.

По словам О’Нила, после этого мужчина вышел из грузовика, размахивая двумя пистолетами. Впоследствии на месте происшествия были обнаружены травматический пистолет и пистолет для игры в пейнтбол. Подозреваемого ранили выстрелами полицейские, после чего он был задержан.

По словам анонимных источников в правоохранительных органах, нападение совершил 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов, приехавший в США в 2010 году. Саипову сделали операцию в связи с ранением в живот. Как ожидается, он выживет.

Губернатор Нью-Йорка в интервью CNN заявил, что, по его мнению, Саипов подвергся влиянию радикальных идей внутри страны. Как сообщают СМИ, на месте происшествия была найдена записка с упоминанием «Исламского государства».

Президент Трамп в среду утром написал в «Твиттере»: «Террорист приехал в нашу страну в рамках визовой программы этнического разнообразия, которую так расхваливает Чак Шумер. Я хочу, чтобы наша иммиграционная система была основана на принципах меритократии».

«Только что поручил органам внутренней безопасности усилить программу и без того крайне тщательных проверок. Политическая корректность – это хорошо, но не для такого случая!» – написал президент в «Твиттере» через несколько часов после случившегося.

Официального заявления об ответственности ИГ за теракт не последовало, однако профессор международной исламской политики из австралийского Университета Дикина Грег Бартон считает, что нападавший, по видимости, вдохновлялся идеями террористической группировки.

«"Исламское государство" не берет на себя ответственность за теракты, когда нападавший задержан, так что они скорее всего не возьмут ответственность за этот теракт. Но нет сомнений в том, что мы видели уже много попыток терактов в Нью-Йорке и в будущем последуют новые», – считает эксперт.

Реакция Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду назвал теракт жестоким и бесчеловечным поступком, заверив, что его страна готова задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании.

«Мы выражаем полную солидарность с народом Соединенных Штатов Америки», – говорится в заявлении Мирзиёева, опубликованном на сайте МИД Узбекистана.

«Мы решительно осуждаем теракт против мирных жителей Нью-Йорка и выражаем глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим своих близких», – заявила Туркестано-американская ассоциация Нью-Йорка и Нью-Джерси от лица узбекской общины в документе, направленном «Голосу Америки» по электронной почте.

По данным Института Катона, за последние 20 лет в США иммигрировали всего около 40000 узбеков, и лишь 2 процента из них – в качестве беженцев.

Политолог из вашингтонской исследовательской организации Дэвид Бир полагает, что это первый случай, когда гражданин Узбекистана совершил убийство на территории США в ходе теракта.

Рассказы очевидцев

Некоторым очевидцам возникший в результате теракта хаос напомнил сцены нападений в разных странах Европы.

«Всегда кажется, что это где-то далеко, но когда это происходит прямо рядом с тобой, конечно, это шокирует и потрясает. Не хочется, чтобы такое происходило с кем-либо», – поделилась впечатлениями Элизабет Чернобельски, присутствовавшая на месте происшествия.

Некоторые с трудом могут поверить в случившееся. Студент колледжа Джейк Сандерс, пропустивший свой поезд, считает, что ему повезло: «Если бы я успел на этот поезд, я оказался бы на том самом месте, где произошло нападение, потому что я направлялся именно туда».

По словам полиции, выходя из грузовика, водитель крикнул «Аллах Акбар». Однако, когда О'Нила спросили, действительно ли подозреваемый выкрикнул эту фразу, он не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что «он действительно сделал заявление, выходя из машины».

Полиция Нью-Йорка намерена усилить присутствие офицеров на улицах города в качестве меры предосторожности.