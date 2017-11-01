После теракта в Нью-Йорке: Трамп против визовой лотереи

Теракт, произошедший во вторник в Нью-Йорке, быстро стал политической проблемой после того, как президент Трамп обвинил визовую программу, позволившую Сайфулло Саипову въехать в США и назвал «смешной» систему американского правосудия, за то, что она работает слишком медленно.

Трамп сказал, что хотел бы сотрудничать с Конгрессом, чтобы отменить иммиграционную лотерею, в рамках которой Саипов попал в страну.

Эти заявления вызвали критику со стороны демократов, по мнению которых президент поспешил политизировать трагедию в момент, когда правоохранительные органы пытаются выяснить фактическую сторону случившегося.

В среду Трамп в «Твиттере» возложил на лидера демократов в Сенате Чака Шумера в том, что том, что в рамках «любимого детища Чака Шумера» – визовой программы этнического многообразия – террорист смог приехать в США.

«Я хотел бы (визовой программы), основанной на заслугах», – подчеркнул Трамп. I want merit based."

Шумер обвинил Трампа в «политизации (проблемы) и разделении Америки, что он, по-видимому, делает всегда в момент национальной трагедии». Шумер подчеркнул, что «всегда полагал и продолжает полагать, что иммиграция полезна для Америки».

Иммиграционная лотерея была одной из законодательных инициатив 1990-х годов, которые Шумер (в те времена – член Палаты представителей) поддерживал вместе с 25 другими законодателями-демократами и 6 республиканцами.

Вечеров во вторник, через несколько часов после атаки, Трамп распорядился, чтобы Министерство внутренней безопасности «усилило нашу… “Программу крайне тщательной проверки”," заявив, что «быть политически корректным хорошо, но не для этого».

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что твиты президента «не помогают делу».

«Не думаю, что они основаны на фактах», – сказал Куомо. – Полагаю, что речь идет об указывании пальцем и политизации ситуации. Он имел в виду иммиграционную политику, связанную с лотереей, и обвинил людей, продвигавших эту иммиграционную политику. Его твит был попросту неточен – коль скоро дело касается меня. Это был двухпартийный законопроект, который был принят, и это, по существу, не имеет никакого отношения к фактической стороне этой ситуации».

Выступая сегодня в Белом доме, президент также обвинил систему американского правосудия в том, что атаки, подобные нью-йоркской, стали возможны.

«Нам нужно быстрое и сильное правосудие – намного быстрее и сильнее, чем то, что у нас есть сегодня, потому что то, что у нас есть сейчас, – это посмешище. И неудивительно, что подобные вещи происходят так часто», – сказал президент.