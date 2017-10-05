Стрельба в Нью-Йорке: один человек убит

Как сообщили американские СМИ, в четверг В Нью-Йорке (Манхэттен) имел место инцидент со стрельбой. Согласно имеющейся информации, он произошел около семи часов утра на стройке на 59-й улице.

По словам полиции, один человек убит.Очевидцы уточняют, что он был мастером, работавшим на стройке. Сообщений о других пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося выясняются.