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Стрельба в Нью-Йорке: один человек убит

По словам полиции, инцидент произошел на стройке

Как сообщили американские СМИ, в четверг В Нью-Йорке (Манхэттен) имел место инцидент со стрельбой. Согласно имеющейся информации, он произошел около семи часов утра на стройке на 59-й улице.

По словам полиции, один человек убит.Очевидцы уточняют, что он был мастером, работавшим на стройке. Сообщений о других пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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