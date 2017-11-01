Нью-Йорк: террор нас не победит

На следующий день после того, как водитель грузовика задавил насмерть восемь человек на велосипедной дорожке в центре Манхэттена, жизнь в Нью-Йорке идет своим чередом.

Хотя место нападения по-прежнему огорожено защитными лентами и оцеплено полицией, ньюйоркцы, накануне праздновавшие Хэллоуин, как ни в чем не бывало отправились на работу или в школу, а некоторые даже уселись на велосипеды.

«Я только что проехал 14,3 мили от своего дома, – рассказывает 58-летний житель Нью-Йорка Джо Лепоре. – Я проснулся в дерзком настроении. Я не позволю запугать себя террором. Я буду продолжать жить, как обычно». При этом он назвал произошедший накануне инцидент «трагическим» и добавил, что до сих пор в шоке от случившегося.

Студентка манхэттенского муниципального колледжа Эшли Смит отмечает, что жители такого большого и легендарного города всегда настороже и осознают возможные угрозы.

«Не то чтобы мы ждем, что случится нечто подобное, но мы знаем, что являемся мишенью… Так что, я думаю, мы всегда бдительно относимся к вещам, которые кажутся подозрительными», – рассказывает она.

Хотя в городе введены повышенные меры безопасности, власти заявляют, что никаких новых достоверных угроз нет. Нью-йоркский марафон, в котором собираются принять участие 50 000 бегунов, пройдет в воскресенье, как запланировано.

«Ньюйоркцы уже продемонстрировали, что мы не собираемся меняться, – отметил мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции в среду. – Мы не позволим себя запугать. Мы не дадим сбить себя с толка, а этот трусливый поступок, нацеленный против совершенно невинных людей в самой мирной обстановке, был призван внушить людям ощущение, что они не могут жить своей обычной жизнью».

Де Блазио добавил, что и он, и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо вместе с миллионами горожан приняли участие в традиционном параде в честь Хэллоуина во вторник вечером – спустя всего несколько часов после теракта.

«Парад в честь Хэллоуина, прошедший вчера вечером, послужил прекрасным примером того, что попытка запугать провалилась, – сказал Куомо в среду. – Миллионы ньюйоркцев вышли на улицы со своими семьями, с детьми. Они праздновали. Они были в городе, всего через несколько часов после инцидента. Таким образом Нью-Йорк показал, что мы не дадим держать себя в страхе. Мы не запуганы. Вам нас не победить».