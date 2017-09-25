Губернатор Нью-Йорка начал кампанию по оказанию помощи Пуэрто-Рико

Эндрю Куомо, побывавший на острове после урагана «Мария» заявил, что увидел «ужасающие» разрушения
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в воскресенье начал кампанию на уровне штата по оказанию помощи пострадавшему от урагана Пуэрто-Рико.
Демократ Куомо объявил о гуманитарной кампании после того, как в пятницу сам побывал на острове. В рамках этих усилий жителям штата предлагают пожертвовать товары, а бизнес-сообществу – перечислить средства для организаций в Пуэрто-Рико.
Кампания также предусматривает отправку на остров медиков из штата и поставку в Пуэрто-Рико медикаментов.
На церемонии, посвященной началу кампании, присутствовала актриса и певица Дженнифер Лопес.
Сопредседатель кампании «Усилия Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению» (Empire State Relief & Recovery Effort), Лопес призвала людей поддержать Пуэрто-Рико, страны Карибского бассейна и Мексику пожертвованиями и вкладами.
«Я не могу выразить, что это значит для меня и жителей Пуэрто-Рико – увидеть, что Нью-Йорк не только обещает поддержку, но и что губернатор Куомо действительно собирает ресурсы и готовит поставки», – сказала Лопес.
Куомо также прокомментировал критические высказывания республиканского президента Дональда Трампа по поводу спортсменов, отказывающихся слушать гимн США стоя.
«Вместо того чтобы спорить с футболистами, почему бы нам не отложить политику в сторону и не сконцентрироваться на помощи американцам, которые остро в ней нуждаются», – сказал он.
Из-за урагана «Мария», который обрушился на Пуэрто-Рико в среду и принес с собой сильные ветры и ливни, на острове была полностью прекращена подача электроэнергии. Куомо сказал, что во время визита стал свидетелем «ужасающих» разрушений. Неделей ранее Куомо посетил Американские Виргинские острова, пострадавшие от урагана «Ирма».
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