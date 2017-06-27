Неаполитанский мастиф Марта назван «самой неприглядной собакой мира»

Неаполитанский мастиф по кличке Марта был удостоен сомнительной чести быть названным «самой неприглядной собакой мира» на конкурсе, проходившем в окрестностях Сан-Франциско на минувших выходных.

Собака весом 57 килограмм с мордой в складках победила 13 других претендентов на этот титул.

Дрессировщик Марты рассказал, что она «пускает слюни, храпит, шумит и вообще является глупышкой».

В качестве награды Марта получила 1500 долларов, приз и поездку в Нью-Йорк.

Ежегодный конкурс «Самая некрасивая собака мира» проводился в 29-й раз.