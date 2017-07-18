Сепаратисты в Украине объявили о создании государства «Малороссия»

Сепаратисты на востоке Украины провозгласили создание государства «Малороссия», которое охватит не только те территории, которые они контролируют, но и остальную часть страны.

Сепаратистское «Донецкое агентство новостей» во вторник процитировало заявление местного лидера Александра Захарченко, сообщившего, что сепаратисты из Донецка и Луганска, а также представители других регионов Украины учреждают новое государство под названием «Малороссия».

Захарченко заявил, что они разрабатывают конституцию, проект которой будет вынесен на референдум.

Согласно «конституционному акту Малороссии», столицей нового «государства» должен стать Донецк, тогда как Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра, сообщает Донецкое агентство новостей. Флагом «Малороссии» станет стяг Богдана Хмельницкого.

«Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению, – цитирует Захарченко “Интерфакс”. – Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя».

Хотя у сепаратистов на востоке страны есть сочувствующие в других украинских регионах, они не пытались захватить там территории. Политического представительства у них там тоже нет.

Россия, которая поддерживала сепаратистов, пока никак не прокомментировала эти сообщения.

Однако Президент Украины Петр Порошенко ответил на заявление о создании «Малороссии» обещанием восстановить контроль Киева над Донбассом и Крымом.

«Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Твиттере.