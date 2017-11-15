Эксперт: в Ираке появляются новые препятствия для оказания гуманитарной помощи

Война с «Исламским государством» в Ираке, возможно, скоро закончится, но оказание гуманитарной помощи иракцам становится все сложнее в связи с появлением новых политических и культурных разногласий.

Об этом заявил директор Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланн.

Эгеланн также предупредил, что члены международной коалиции, помогавшей Багдаду в его трехлетней борьбе с «Исламским государством», могут резко сократить свой гуманитарный бюджет для Ирака после разгрома боевиков.

Более трех миллионов человек, за последние три года ставших вынужденными переселенцами в результате насилия, связанного с «Исламским государством», до сих пор не вернулись в свои дома. Более того, раскол между правительством в Багдаде и курдами после сентябрьского референдума о независимости привел к новой волне переселенцев.

«Похоже, намечаются новые политические, культурные и межконфессиональные раздоры, – заявил Эгеланн Reuters в ходе визита в Ирак. – Разобщенность в Ираке слишком велика. Нам не нужны новые препятствия и, разумеется, новое насилие».

Норвежский совет по делам беженцев осуществляет одну из крупнейших операций по оказанию иностранной гуманитарной помощи в Ираке.

Самопровозглашенный халифат «Исламского государства» фактически рухнул в июле, когда иракские войска, поддерживаемые США, восстановили контроль над Мосулом, де-факто столицей группировки в Ираке. Этому предшествовала изнурительная девятимесячная борьба, превратившая значительную часть города в руины.

По данным гуманитарных организаций, с 2014 года почти миллион человек бежали из Мосула, но пока только треть из них смогла вернуться.

По оценкам иракских правительственных чиновников, на восстановление одного лишь Мосула уйдет не менее пяти лет и потребуются миллиарды долларов.

«Из Ирака необходимо извлечь один урок – мы не можем тратить бесчисленные миллиарды долларов на военные кампании, а потом не тратить более скромные суммы, чтобы обезопасить людей в будущем, – заявил Эгеланн. – Пришло время принять решение: останемся ли мы, чтобы помочь людям восстановить свою жизнь в следующем году или преждевременно решим, что работа закончена?».

Международное сообщество не должно оставлять миллионы людей, которые до сих пор не вернулись в свои дома, считает директор совета.

«Это было бы не только позорным, но и недальновидным», – заявил он.