Стрельба в библиотеке Нью-Мексико: два человека погибли

В результате стрельбы в публичной библиотеке в городе Кловис, штат Нью-Мексико, два человека погибли, еще четыре получили ранения.

Стрелявший сдался и был взят под стражу после того, как полиция вошла в публичную библиотеку Кловис-Карвер, сообщили представители городских властей.

Мэр Кловиса Дэвид Лэндсфорд заявил, что ситуация могла быть еще хуже, если бы не оперативное вмешательство, подготовка и мужество полиции. Он назвал стрельбу трагическим и бессмысленным инцидентом.

«Это большой удар для нашего города», – сказал он.

Население Кловиса составляет 40 тысяч человек. Он расположен примерно в 320 километрах к востоку от Альбукерке, у границы с Техасом. В городе расположена авиабаза Кэннон.