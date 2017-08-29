Стрельба в библиотеке Нью-Мексико: два человека погибли

Инцидент произошел в городке Кловис с населением 40 тысяч человек
В результате стрельбы в публичной библиотеке в городе Кловис, штат Нью-Мексико, два человека погибли, еще четыре получили ранения.
Стрелявший сдался и был взят под стражу после того, как полиция вошла в публичную библиотеку Кловис-Карвер, сообщили представители городских властей.
Мэр Кловиса Дэвид Лэндсфорд заявил, что ситуация могла быть еще хуже, если бы не оперативное вмешательство, подготовка и мужество полиции. Он назвал стрельбу трагическим и бессмысленным инцидентом.
«Это большой удар для нашего города», – сказал он.
Население Кловиса составляет 40 тысяч человек. Он расположен примерно в 320 километрах к востоку от Альбукерке, у границы с Техасом. В городе расположена авиабаза Кэннон.
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