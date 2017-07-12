Влиятельные американцы объединились для отслеживания российского вмешательства

Большая группа высокопоставленных деятелей обеих ведущих политических партий США создала новую организацию по отслеживанию политического вмешательства России, ее вредоносных действий в киберпространстве, созданию фейковых новостей с целью противостояния им.

В число инициаторов нового проекта, получившего название «Альянс в защиту демократии», вошли бывший министр внутренней безопасности Майкл Чертофф, бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл, экс-председатель Комитета Палаты представителей по разведке Майк Роджерс, бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, а также экс-президент Эстонии Томас Хендрик.

Альянс разместится в Германском фонде Маршалла. Повседневной деятельностью его персонала будут руководить бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента при администрации Барака Обамы Лора Розенберг и бывший советник сенатора Марко Рубио по национальной безопасности Джеми Флай.

«Речь идет об угрозе нашей демократии и проблеме национальной безопасности. Россия ведет войну с нами. Они используют оружие, отличное от того, которое мы использовали в войне, – заявила Розенберг газете Washington Post. – Нам нужно гораздо лучше понимать инструменты, которыми пользуются русские и которыми в будущем могут воспользоваться другие, чтобы подорвать демократические институты. Нам нужно более тесно сотрудничать с нашими европейскими союзниками, которые также подвергаются этой угрозе».

Идея нового альянса заключается в создании платформы и архива информации о российском политическом влиянии в США и Европе, который может стать базисом для сотрудничества и ресурсным центром для аналитиков по обе стороны Атлантики для противодействия российскому вмешательству.

Проект направлен на выявление российской дезинформации в социальных сетях, действий Москвы в киберпространстве, финансовых потоков, широкого сотрудничества на государственном уровне, а также поддержки российским правительством ультралевых и ультраправых партий.

«В идеальном мире мы бы создали национальную комиссию, которая попыталась бы в точности установить, что произошло, что именно сделали русские и что мы, как страна, можем сделать, чтобы защитить себя в будущем и удержать Путина от повторения подобных действий, – заявил Морелл Washington Post. – Мы все понимаем, что этого не будет, и поэтому такие вещи, как усилия Германского фонда Маршалла, имеют огромное значение для восполнения этого пробела».

Одним из первых результатов работы, который ожидается в ближайшее время, будет онлайновая информационная панель, позволяющая отслеживать проявления российской дезинформации в виде публикаций фейковых новостей и ложных интерпретаций событий, которые предлагают поддерживаемые властями деятели социальных сетей.

Альянс попытается выявить, каким образом продвигаемая российским правительством информация распространяется в американских и европейских медиа.

«Русские занимаются широким спектром вопросов, которые не ограничиваются выборами, – сказал Морелл. – Не удивлюсь, если они пытаются расколоть нас в вопросе о правах геев или межрасовых отношений».