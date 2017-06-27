В Грузии вводят запрет для иностранцев на покупку сельскохозяйственной земли

Иностранцы больше не смогут покупать в Грузии сельскохозяйственные земли, а долгосрочная аренда будет возможна лишь в особых случаях. Правящая партия объясняет своё решение «стратегическими интересами граждан Грузии и страны» – т.е. стремлением, «чтобы грузинская земля осталась в собственности грузинского государства и граждан Грузии», а также тем что, как утверждают власти, иностранные инвестиции в сельское хозяйство Грузии в целом незначительны.

Соответственно, как они говорят, в данном случае отсутствует и экономическая заинтересованность. Так, согласно предварительным официальным данным, в прошлом году из 1,64 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций на сельское хозяйство приходится только 10 миллионов долларов.

«Доля продажи земли в экономическом росте и привлечении иностранных инвестиций очень мала, это тоже является одним из факторов, обусловивших принятие этого решения», – заявил в своем комментарии насчет запланированных законодательных поправок председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.

Возникает логический вопрос: если иностранные инвестиции незначительные, то есть если иностранцы не покупают сельскохозяйственные земли в Грузии, зачем тогда вводить запрет?

До вхождения в силу новой редакции конституции Грузии, согласно решению грузинского парламента, в стране будет действовать мораторий. В то же время новый закон не будет распространяться на тех иностранцев, которые уже владеют земельными участками в Грузии.

«Единственный актив»

Грузинская оппозиция выступила с критикой решения властей, назвав его «популистским», утверждая, что это негативно повлияет на грузинскую экономику, вызовет упадок иностранных инвестиций и приведет к падению цен на землю.

Лидер политической партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе отметил в интервью с Русской службой «Голоса Америки», что с момента обретения независимости в Грузии никогда не действовал запрет на продажу земель иностранцам. По его словам, несмотря на то, что иностранные инвестиции в сельское хозяйство были небольшими, тем не менее, данным запретом грузинские власти «пресекают в корне перспективу».

«Возникает логический вопрос: если иностранные инвестиции незначительные, то есть если иностранцы не покупают сельскохозяйственные земли в Грузии, зачем тогда вводить запрет? А если граждане иностранных государств земли покупают, то значит тут присуствует и экономический интерес», – говорит Джапаридзе.

По словам оппозиционера, запланированное властями законодательное изменение в первую очередь, скажется на нуждающихся жителей сельской местности, единственное имущество которых составляет в среднем около 1 гектара земли. Запрет на продажу земли иностранцам, утверждает Зураб Джапаридзе, снизит цену на «единственный актив», который у них имеется.

«Не только экономический вопрос»

Депутат парламента от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе считает, что возможность безпрепятственно купить/продать сельскохозяйственную землю имеет ключевое значение для развития экономики.

Запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам является решением, принятым на основе ура-патриотизма, ксенофобии и предвыборного популизма

В случае Грузии, по его словам, в сельской местности проживает около 45 процента населения, но в то же время, доля сельского хозяйства в ВВП составляет всего 8 %. Согласно депутату, продажа сельскохозяйственной земли иностранцам способствует расширению фермерских хозяйств, распространению новых технологий и росту инвестиций.

Даже без запрета, говорит Гоциридзе, иностранные инвестиции в грузинское сельское хозяйство были не так уж часты. Хотя, в то же время, оппозиционер в интервью с «Голосом Америки» называл успешные примеры таких инвестиций, в частности в сфере виноделия, производства орехов, киви и т.п.

«Запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам является решением, принятым на основе ура-патриотизма, ксенофобии и предвыборного популизма. Эта идея, что тем самым у грузин отнимают их землю и идентичность, пропитана российской пропагандой и является тезисом, который используют российские пропагандисты для разжигания антизападных настроений.

Так что земельный вопрос является не только проблемой экономики. Этот и другие схожие «патриотические» темы часто озвучиваются националистическими силами, находящимися в тесной связи с ретроградными силами в России. Земля должна служить обогащению народа, а не росту фобий», – считает оппозиционер.

«Изъяны в законодательстве»

Эксперт по вопросам экономики профессор Михеил Джибути считает, что на данном этапе главную проблему представляет не вопрос продажи сельскохозяйственных угодий иностранцам, а существование «беспорядчного земельного рынка» в Грузии.

70% земель так и не регистрированы, также не завершен земельный кадастр, так что в данной сфере присутствует полный хаос, и в существующих условиях выносить земли на рынок является большой ошибкой

«В Конституции появится запись насчет того, что земельные вопросы будет регулировать земельный кодекс, тем не менее, пока приходится только гадать, каким он будет. В течение 25 лет данный вопрос регулировался в соответствии с интересами определенных групп, так что реформа в данной сфере не была полноценной.

По сей день не завершен процесс описи существующих земельных участков, 70% земель так и не регистрированы, также не завершен земельный кадастр, так что в данной сфере присутствует полный хаос, и в существующих условиях выносить земли на рынок является большой ошибкой», – отметил эксперт в интервью с «Голосом Америки».

Михеил Джибути убежден, что Грузии в первую очередь необходимо исправное земельное законодательство, такое как в США, Франции и других развитых государств. В частности, говорит он, в данных странах продажа земель действует при учете определенных условий, реализация которых отвечает интересам страны – т.е. оговорены минимальные размеры инвестиций, виды деятельности, которые предпримет покупатель на приобретенном земельном участке и т.д.

Согласно мнению Джибути, отсутствие отлаженного земельного законодательства и двусмысленность, которая присуствует в этой сфере, является причиной того, что крупные инвесторы воздерживаются от капиталовложений в данный сектор.

«Не имеет значения, покупатель иностранец или нет. Проблема в том, что в Грузии земля продается без условий, в результате часты случаи, когда сельскохозяйственную землю покупает гражданин Грузии и строит там дома, гостиницы, заводы. Тот же иностранец может получить гражданство Грузии и использовать землю в целях, которые не будут способствовать развитию сельского хозяйства. Так что сперва надо усовершенствовать земельное законодательство, а то, кто будет покупателем земли, не важно», – считает эксперт.