Нигер: новые подробности гибели американских военнослужащих

Новые подробности атаки, в результате которой в Нигере погибли четверо американских военнослужащих, прояснились после того, как представители Конгресса потребовали от Пентагона предоставить отчет об инциденте. Члены элитного подразделения «Зеленых беретов» были убиты 4 октября, попав в засаду у деревни Тонго-Тонго неподалеку от границы с Мали. Накануне группа из 30 военнослужащих, в составе которой были нигерийские военнослужащие и 8 американских солдат,прибыла в деревню на нескольких грузовиках.

«Они провели ночь в северо-западной части деревни, – сообщил «Голосу Америки» по телефону мэр поселения Алму Хассан.

«Нигерийские солдаты входили в состав разведывательного батальона, который тренировали американские военнослужащие в ходе нескольких учений, прошедших под названием «Flintlock», – пояснил директор местной газеты «l'Évènement» Мусса Аксар.

Задачей подразделения был поиск сообщников Абу Аднана аль-Сахрауи, бывшего члена «Движения за объединение и джихад» в Западной Африке, который позднее присоединился к боевикам «Исламского государства» в Сахаре.

В то время, когда военнослужащие опрашивали местных жителей, они были атакованы 50 боевиками, открывшими огонь из автоматов «Калашникова» и пулеметов. Четверо нигерийцев и три американца были убиты на месте. Тело четвертого американского военнослужащего было найдено лишь через 48 часов, в полутора километрах от места схватки.

«Гражданские лица не пострадали, поскольку нападение произошло за пределами деревни», – пояснил Аксар.

Атака боевиков стала неожиданностью для американцев.

«Нас по-настоящему шокировало, что на таком уровне, при таких ресурсах, которые они используют, они не располагали достаточными разведданными для того, чтобы предотвратить трагедию», – говорит мэр Хассан.

Глава деревни Тонго-Тонго Мункаила Алассан был арестован нигерийскими властями, и в настоящее время его местонахождение не известно.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя отвественность за нападение. Тем не менее, власти страны считают, что атака была организована боевиками Абу Аднана аль-Сахарауи, который называет себя «Исламским эмиром Великой Сахары».