Россия: борьба с памятью о Немцове

МОСКВА – В Департаменте культурного наследия Москвы сочли незаконной установку мемориальной доски в честь Бориса Немцова на стене дома по улице Малая Ордынка, где жил оппозиционный политик, сообщили накануне СМИ.

При этом чиновники сослались на постановление столичного правительства, в соответствии с которым мемориальный знак в память о конкретном человеке можно размещать не ранее чем через десять лет после его смерти.

Об установке памятной доски ранее через Фейсбук рассказал соратник Бориса Немцова, один из оппозиционных лидеров Илья Яшин. На мероприятии присутствовали родные и близкие Немцова.

По словам Яшина, решение об установке символического знака было принято в результате голосования жильцов, организованного по инициативе муниципального депутата Сергея Маркова. С его точки зрения, доска может быть снята только после соответствующего судебного решения, поскольку городское правительство не вправе вынести постановления о ее демонтаже в виду того, что она не является государственной собственностью.

Напомним, Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту, в нескольких шагах от Кремля, 27 февраля 2015 года. Госдепартамент США приветствовал сообщение о вынесении приговора обвиняемым в его убийстве и в очередной раз призвал правительство России сделать все необходимое для привлечения к ответственности всех причастных к убийству политика лиц, в том числе заказчиков и организаторов преступления.

Мэрия Москвы также не разрешила установку мемориала в память о Немцове на Большом Москворецком мосту, мотивируя это теми же, что и в нынешнем случае причинами. Заметим, что городские власти не всегда неукоснительно следуют закону, на который ссылаются. Так, вскоре после смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса на улице, названной в его честь, мемориальная доска была водружена.

Соратник Бориса Немцова, ответственный секретарь федерального политсовета движение «Солидарность» Михаил Шнейдер в интервью Русской службе «Голоса Америки» признался, что заявление Департаменте культурного наследия о незаконности инициатива жильцов дома его «ничуть не удивляет».

«Оно было вызвано, конечно, не какими-то надуманными причинами вроде регламентированных сроков установки мемориальных досок и даже не тем, что какие-то «неустановленные москвичи» возражают против этого, – добавил он. – Здесь в основе, разумеется, чисто политические причины. Власти просто не хотят, чтобы имя Немцова как всеми признанного лидера оппозиции, светилось в центре Москвы, в десяти метрах от выхода из метро «Третьяковская», по пути к Третьяковской галереи, куда ежедневно идут толпы туристов со всего мира. Ясно, что у доски постоянно были свежие цветы, там по разным поводам собирались бы люди... В общем, это стало бы хорошим напоминаниям москвичам и гостям столицы о том, что случилось два с половиной года назад на Каменном мосту».

Кремль очень хочет, чтобы все поскорее позабыли про убийство Бориса Немцова, уверен Михаил Шнейдер. По его мнению, теперь по поводу мемориальной доски предстоят долгие судебные разбирательства.

«Возражения властей нам кажутся безосновательными, – подчеркнул он. – Пусть действуют через суд. Это была инициатива жителей дома, это частная территория. В случае, если на первом этапе примут неприемлемое для нас решение, будем подавать апелляции в высшие судебные инстанции. Есть, в конце концов, и международный суд. Надеюсь, что в итоге будет создан хороший прецедент».

Вместе с тем Михаил Шнейдер не исключил, что для ликвидации доски привлекут неких вандалов из числа ультра-консервативных проправительственных организаций: «Так уже было в Нижнем Новгороде. Там тоже установили памятную табличка, но затем ночью ее кто-то оторвал, потом табличка вроде бы снова водрузили на место. Не знаю, правда, как сейчас обстоит дело».

Члена совета правозащитного центра «Мемориал», руководителя программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов». Сергея Давидиса также не слишком удивила реакция московских властей.

«От них всегда приходится ожидать чего-то подобного, особенно когда дело касается увековечивания памяти Бориса Немцова, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – То, с какой энергий борются городские власти с мемориалом Немцова на мосту, где его убили, и то, с каким упорством они отказывают в любом формальном увековечивании памяти политика, конечно, достойно лучшего применения. Поэтому для меня ничего неожиданного в этом заявлении нет».

Как представляется Сергею Давидису, основная причина такого отношения к памяти оппозиционного политика заключается в «ясном понимании московскими властями того, что федеральная власть и после смерти Немцова воспринимает его как своего принципиального врага».

«Так что лояльность к его памяти ни в коем случае не будет поощрена, наоборот. Они не хотят создавать какого-то материального объекта, который стал бы сосредоточием этой памяти. Поэтому борются с мемориалом (на Большом Москворецком мосту), поэтому будут бороться с другими попытками увековечить память политика», – заключил правозащитник.