Адвокат семьи Немцова: ущербное следствие – ущербный приговор

МОСКВА – Киллер, непосредственно стрелявший (не менее шести раз) в российского оппозиционного политика Бориса Немцова, отчего тот скончался на месте, приговорен к 20 годам заключения, остальные участники резонансного преступления получили и того меньше. Адвокаты потерпевшей стороны и российская оппозиционная общественность возмущены приговором и результатами следствия.

Прокурор просил приговорить Заура Дадаева к пожизненному заключению. Пока неясно, почему судья избрала более мягкое наказание.

Четверо других обвиняемых, признанных соучастниками в убийстве Немцова на мосту у Кремля в 2015 году, в четверг были приговорены к тюремному заключению сроком от 11 до 19 лет.

Немцов был одним из главных оппонентов президента Владимира Путина, и его убийство стало шоком для сторонников российской оппозиции и широкой мировой общественности.

Дадаев служил офицером в силовых структурах лидера Чечни Рамзана Кадырова. Сразу после задержания он дал признательные показания, но потом отказался от них, заявив, что оговорил себя под пытками. Cуд лишил его звания лейтенанта и российской государственной награды – Ордена Мужества, и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Соратники Немцова и адвокаты неоднократно критиковали следователей за то, что они не пытались разобраться в возможной роли Кадырова в убийстве, и не сумели даже допросить важнейших свидетелей по делу – в частности Руслана Геремеева, личный водитель которого Руслан Мухудинов рассматривается следствием как организатор преступления. Мухудинов объявлен в международный розыск, Геремеев – нет.

По делу Немцова также проходил Беслан Шаванов. Его подозревали в том, что он сидел за рулем автомобиля, на котором Дадаев скрылся с места преступления. Шаванов был убит при попытке задержания в марте 2015 года, в связи с чем уголовное дело против него закрыли.

Адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров крайне недоволен процессом и работой следственных органов.

«Ущербное следствие завершилось ущербным процессом и ущербным приговором, – заявил он в интервью «Голосу Америки». – Общая ущербность состоит прежде всего в том, что перед следствием, как в последующем и перед судом, была поставлена задача не докопаться до истинных организаторов и заказчиков преступления. На скамье подсудимых не было не одного из них, даже с точки зрения стороны обвинения. Преступление на самом деле пока так и осталось не раскрытым».

По мнению адвоката, на скамье подсудимых оказалась только «какая-то часть исполнителей».

«Да, мы, представители потерпевшей стороны, абсолютно убеждены в том, что подсудимые Заур Дадаев, Анзор Губашев и убитый при задержании Беслан Шаванов принимали активное участие в осуществлении убийства, – добавил он. – В то же время мы полагаем, что в отношении Хамзата Бахаева достаточной доказательной базы представлено не было. Но присяжные признали виновными всех. Так или иначе, преступление не раскрыто, поскольку его организаторов и заказчиков в зале суда не было».

Так или иначе, преступление не раскрыто, поскольку его организаторов и заказчиков в зале суда не было.

При этом, по словам адвоката, понятно, куда тянется цепочка.

«Старшим в преступной группе был Руслан Геремеев – человек из ближнего круга Рамзана Кадырова, – утверждает он. – Сейчас, по результатам расследования, это совершенно очевидно. А Руслан Мухудинов, который официально проходит как организатор, всего лишь личный водитель Геремеева».

Вадим Прохоров напомнил, что 20 лет получил украинский режиссер Олег Сенцов, который никого не убивал.

«Недорого у нас стоит жизнь оппозиционера, к сожалению, – констатировал он. – С другой стороны, я главным считаю все-таки неотвратимость наказания и необходимость дальнейшего расследования в отношении организаторов и заказчиков, которые, я очень надеюсь, со временем получат по заслугам. Тем не менее, такое смягчение приговора весьма симптоматично и логично».

Кроме того Вадим Прохоров подчеркнул, что подлинных организаторов и заказчиков преступления, по сути, сейчас даже не ищут, и адвокатов это категорически не устраивает.

«Руслана Геремеева несколько раз пытались вызывать на допрос в качестве одного из свидетелей, – продолжил он. – Но как это происходило, ясно из рассказа следователя. Он приехал в Чечню, постучал в калитку дома Геремеева, ему никто не открыл, и он уехал. Это конечно, издевательство над правосудием, вообще над здравым смыслом. Вот так бы они оппозиционеров ловили».

Адвокат объяснил все происходящее тем, что Руслан Геремеев входит в самый близкий круг Рамзана Кадырова.

Оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что правосудие в России потерпело очередное поражение.

Совершенно очевидно, что убийце не дали пожизненное заключение и неоправданно смягчили приговор в результате договоренности в верхах.​

«Совершенно очевидно, что убийце не дали пожизненное заключение и неоправданно смягчили приговор в результате договоренности в верхах, – заметил он в комментарии «Голосу Америки». – Приговор абсолютно неадекватный. Получается, что те, кто убил известного оппозиционного политика, а его убили по поручению властей России, я настаиваю на этом, могут вскоре выйти на волю. Понятно, что убийцы отсидят половину срока и потом их «за примерное поведение» выпустят на свободу «с чистой совестью» по УДО. Это же не брат Алексея Навального и не какой-нибудь другой оппозиционер, которому «приклеили» статью».

Геннадий Гудков убежден, что любое умышленное убийство политического общественного должно квалифицироваться как теракт.

Приговор противоречит принципу справедливости. Они лишили Немцова жизни, посеяли ужас в российском обществе​

«Давать за теракт 20 лет и менее кощунственно, – продолжил он. – Очевидно, за Дадаева походатайствовали, и хорошо известно, кто это мог сделать и на каком уровне. Приговор противоречит принципу справедливости. Они лишили Немцова жизни, посеяли ужас в российском обществе».

Политик признался, что ему стыдно за работу следственных и судебных органов страны.

«Мало того, что преступление, за которым следил весь прогрессивный мир, закончился тем, что на скамью подсудимых попали только исполнители, «шестерки», а защитники были лишены возможности вызвать в суд реальных подозреваемых в организации преступления, так и судьи еще вынесли необоснованно мягкое наказание. Не удивлюсь, если обвиняемых скоро освободят. А в том, что в Чечне создадут все условия для обеспеченной жизни им и их родне, ни секунды не сомневаюсь», – резюмировал Геннадий Гудков.