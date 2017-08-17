Саакашвили: Вернусь в Украину 10-го сентября

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен 10-го сентября вернуться в Украину. Об этом он заявил 16-го августа во время прямого включения на социальной сети «Фейсбук». Саакашвили сказал, что собирается въехать в Украину из Польши, где находится в настоящее время, через пропускной пункт «Краковец» в Львовской области. Экс-президент призвал украинских сторонников встретить его на границе.

«С нами будет много журналистов, с нами будут депутаты, с нами будут простые люди. Меня хотят сопроводить украинцы, которые живут в Польше, их очень много… Я буду очень благодарен, если люди придут на границу» – заявил бывший губернатор Одессы, который также призвал украинские власти «не перекапывать землю» на границе и не устраивать из его возвращения «цирк для российских телеканалов».

Несмотря на то, что ранее указом президента Украины, находящийся в оппозиции к украинским властям Саакашвили был лишен украинского гражданства, он заявляет, что намерен «сыграть решающую роль» в процессе смены власти в Украине, который, как он предрекает, начнется этой осенью.

История с гражданством

Основанием для лишения Саакашвили гражданства, согласно разъяснению Государственной миграционной службы Украины, было то, что два года назад, при вступлении в гражданство Украины, грузинский экс-президент указал в анкете ложные данные. В частности, он не сообщил, что заочно приговорен в Грузии к лишению свободы. Хотя Саакашвили это отрицает, утверждая, что подпись на соответствующей анкете, которую опубликовали украинские власти, ставил не он и что она поддельная. Экс-президент заявляет, что намерен по прибытию в Украину обжаловать решение украинских властей в украинском суде. Он исключил на данном этапе Страсбургский суд, так как, по его словам, в таком случае дело затянется на более долгое время.

Примечательно, что при получении украинского паспорта, согласно грузинскому закону, грузинское гражданство Саакашвили было аннулировано, так что в настоящее время он является лицом без гражданства. Напомним, что в Грузии, в которую Саакашвили не возвращался с 2013-го года, он объявлен в розыск за превышение полномочий и растрату средств.

«Обязательство перед украинцами»

Несмотря на то, что украинское гражданство Саакашвили было приостановлено, он побывал в нескольких европейских странах, как он утверждает, предоставляя на границе именно украинский паспорт. Так 4 августа Саакашвили прибыл в Варшаву из США, где 26-го июля встретил новость о том, что остался без гражданства. Из Польши он поехал в Литву, а оттуда в Венгрию. 16-го августа, как он заявил в прямом эфире на «Фейсбук», он находился на территории Польши.

Как он утверждает, несколько европейских стран предложили ему получить их гражданство, однако Саакашвили заявляет, что он отказался.

«У меня все нормально, у меня есть предложения получить гражданство от нескольких европейских стран. У меня были предложения по работе, но это не для меня. Я взял обязательство перед украинцами лишить Украину олигархата», – говорит Саакашвили.

«Просчитанный шаг»

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия сомневается в том, что украинские пограничники впустят Михаила Саакашвили в страну на основании его украинского паспорта.

«Логически говоря, так как его паспорт аннулирован, у украинских властей есть формальное основание не впускать его в страну, так что скорее всего, он вернется в Польшу»,

«Логически говоря, так как его паспорт аннулирован, у украинских властей есть формальное основание не впускать его в страну, так что скорее всего, он вернется в Польшу», – считает грузинский политолог.

В то же время Нодия полагает, что Михаил Саакашвили заранее «просчитал» последствия своих планов на 10-ое сентября. Согласно мнению эксперта, Саакашвили ожидает, что после того как ему будет отказано во въезде в Украину, неодобрение народом руководства страной президентом Порошенко возрастет, а популярность Саакашвили, соответственно, повысится.

«В Украине, так же, как и в Грузии, есть партии, которые ассоциируются с личностью Саакашвили. Соответственно, будущее Саакашвили как политика в этих странах связано с уровнем поддержки, которую выскажут люди этим конкретным политическим движениям, которые он возглавляет. Неудивительно, что он старается предпринять шаги с расчетом расширить число своих сторонников», – считает Нодия.

«Неплохая задумка»

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков считает, что анонсированный визит Михаила Саакашвили в Украину — это часть политического «самопиара».

«Ход, посредством которого он пытается продемонстрировать как бы бесстрашие перед украинской властью и, как следствие, получить политические бонусы в виде дополнительных электоральных симпатий – т.е. задумка в виде живого коридора людей, которые будут встречать его на границе, – очень даже неплохая с точки зрения полититехнологии. Кроме того, ему некуда больше ехать, тем более, что он делает серьезную ставку на активную политическую карьеру в Украине», – отметил Дмитрий Воронков в интервью с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Дмитрий Воронков считает, что политические позиции Саакашвили не были особенно крепкими во время его работы и политической деятельности в Украине, однако, он «систематично работал над их укреплением».

«Политические перспективы Саакашвили, с учетом того, что до президентских выборов в Украине еще два года, просматривались как не самые худшие и, насколько я полагаю, это и насторожило власть,

«Политические перспективы Саакашвили, с учетом того, что до президентских выборов в Украине еще два года, просматривались как не самые худшие и, насколько я полагаю, это и насторожило власть, т.е. в верхах все же видели Саакашвили если не главным конкурентом, то как минимум неудобным соперником, способным надкусить электоральный пирог своих оппонентов. В связи с этим, как мне кажется, и было принято решение о лишении его гражданства», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Эксперт полагает, что у официального Киева были «юридические основания» для лишения Саакашвили украинского гражданства.

«Я думаю, что власть намеренно, еще при выдаче паспорта Михаилу Саакашвили, оставила для себя эту юридическую лазейку в качестве главного козыря для политического устранения Саакашвили, в случае необходимости. В тоже время, действия украинской власти непроизвольно сыграли на усиление рейтинга Саакашвили, который историю с гражданством использовал себе во благо, раздув ее, как и где только можно, включая европейские страны», – полагает Дмитрий Воронков.