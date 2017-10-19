Грузия готовится к муниципальным выборам

В субботу, 21-го октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Жители столицы и четырех городов, а также 59 самоуправляемых общин будут избирать мэров и местные советы. Аналитики предсказывают, что особенно острая борьба между кандидатами будет за пост главы администрации столицы Грузии.

Нынешним мэром Тбилиси является представитель правящей партии «Грузинская мечта» Давид Нармания, у которого, по разным опросам, крайне низкий рейтинг. «Грузинская мечта» на выборах столичного мэра в этом году представила кандидатуру Кахи Каладзе, бывшего министра энергетики Грузии, а в прошлом – игрока итальянского футбольного клуба «Милан».

«Еще будучи футболистом, я мечтал, что по завершению карьеры вернусь в Грузию, и так и произошло. И я мечтал внести свой вклад в продвижение страны вперед и ее развития...», – заявил ранее Каладзе.

И хотя на данный момент в ЦИКе Грузии зарегистрировано 13 кандидатов, претендующих на пост мэра Тбилиси, реальная борьба развернется между тремя кандидатами. Ими, по мнению экспертов, являются кандидат от правящей партии Каха Каладзе, популярный журналист оппозиционного телеканала «Рустави-2» Заал Удумашвили, которого выдвинула партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» («ЕНД»), и независимый кандидат – общественный активист и журналист Александр Элисашвили.

По итогам опроса общественного мнения, проведенного в июне Национальным демократическим институтом США (NDI), поддержка избирателей распределилась именно таким образом: 37% в пользу Каладзе, 22% в поддержку Элисашвили, и 16% – намерены голосовать за Удумашвили. Единственная женщина-кандидат от отколовшейся от партии Саакашвили оппозиционной «Европейской Грузии» Эленэ Хоштария, согласно NDI, получила поддержку всего от 5%-ов участников опроса.

В то же время, для того чтобы стать мэром, кандидат должен набрать более половины голосов. Если этого не произойдет, победителя определит второй тур, который состоится спустя две недели после первого.

Председатель грузинского ЦИКа Тамар Жвания ранее сообщила, что на сегодняшний день право на участие в выборах в органы местного самоуправления по всей Грузии имеют 3 442 455 избирателей, 54% из которых – женщины.

«Дилемма и высокая легитимация»

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия отметил в беседе с «Голосом Америки», что за последнее время не было произведено ни одного серьезного исследования общественного мнения, соответственно, по его словам, сложно судить как изменились показатели рейтинга кандидатов в мэры, сделанные на заре предвоборной кампании. Тем не менее, эксперту представляется более логичным то, что в Тбилиси состоится второй тур. В таком случае, полагает Нодия, если оппоненты властей объединятся и проголосуют за кандидата от оппозиции, итог голосования возможно окажется не в пользу правящей силы.

В целом, говорит Нодия, победа оппозиционного кандидата на пост мэра или главы общины всегда связана со следующей дилеммой: насколько, будучи должностным лицом, оппозиционер сможет заручиться поддержкой правящей силы для осуществления масштабных проектов? Несмотря на то, что данный аргумент, который часто используют власти, «имеет определенные основания», согласно эксперту, с другой стороны, это означает, что в таком случае, общественность должна принять то, что в стране всегда будет одна, доминирующая политическая сила, что «вряд ли будет очком в пользу демократии».

При этом Нодия напомнил, что главы городов и общин в Грузии избираются непосредственно, в результате прямых выборов, соответственно, по его словам, даже в случае победы оппозиционера, легитимация данного лица будет настолько высокой, что правящей партии придется считаться с ней или с ним.

«Дистанцированный электорат»

Эксперт Гия Хухашвили считает, что на сегодняшний день грузинский избиратель «полностью дистанцирован от политической элиты». Соответственно, Хухашвили полагает, что активность избирателей на муниципальных выборах будет не очень высокой и что большинство электората сделает в субботу выбор «в самый последний момент». При этом, как думает эксперт, избиратели проголосуют лишь против той или иной политической силы, а не потому что поддерживают конкретного кандидата.

Хухашвили видит большую вероятность второго тура в Тбилиси и предсказывает безусловную победу кандидата от правящей силы, за исключением того случая если во втором туре окажется независимый кандидат – Александр Элисашвили.

«Антагонизм среди сторонников политических партий настолько велик, что в случае если во втором туре окажется кандидат от правящей силы и какой-либо оппозиционной партии, сторонники всех других оппозиционных партий просто не пойдут на выборы. Оппоненты властей могут объединиться только вокруг кандидата, который не состоит ни в одной из партий т.е. Александра Элисашвили», – считает Гия Хухашвили.