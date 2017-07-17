Президент Порошенко посетит Грузию

Президент Украины Петр Порошенко прибывает 17-го июля в Грузию по приглашению грузинского президента Георгия Маргвелашвили. Это первый визит главы Украины с тех пор как в 2012-ом году в Грузии сменилась власть. В состав украинской делегации входят также представители госструктур и деловых кругов.

Официальные мероприятия начнутся 18-го июля. В президентском дворце состоится официальная церемония встречи, после которой Маргвелашвили и Порошенко проведут переговоры с глазу на глаз, а затем в расширенном формате. Запланировано посещение украинской делегацией мемориала погибших за независимость Грузии героев, а также музея советской оккупации.

Президент Порошенко вместе с президентом Грузии также посетит село Хурвалети в Цхинвальском регионе, которое прилегает к линии оккупации.

Порошенко также проведет встречи с грузинским премьером Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Вместе с украинскими бизнесменами, президент Порошенко примет участие в работе бизнесфорума Украина-Грузия.

В рамках госсударственного визита президент Украины также посетит грузинские регионы Сванетию и Аджарию, где вместе с президентом Грузии откроет украинский инвестиционный форум и примет участие в его работе.

«Визит подразумевает обсуждение всех тех важных вопросов, которые должны способствовать как развитию двусторонних отношений между Грузией и Украиной, так и осуществлению тех проектов, которые важны для транспортного коридора Европы и Азии. Речь о нескольких конкретных проектах, помимо этого будут обсуждены вопросы Восточного партнерства», – заявил СМИ 17-го июля советник президента Грузии по вопросам международных отношений Тенгих Пхаладзе.

Примечательно, что несколько дней назад заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что в Грузии начались переговоры представителей украинских и грузинских министерств инфраструктуры и экономики на тему развития транспорта на направлении Европа-Кавказ-Азия.

Новый этап сближения

По словам эксперта Сосо Цискаришвили, судьбы Грузии и Украины были исторически переплетены, так как в них было много схожего, что, по его словам, «способствовало особенному сближению». В то же время, как он считает, в отношения двух государств «закрался холодок» после смены в Грузии власти в 2012 –ом году, когда поражение на выборах потерпела партия экс-президента Михаила Саакашвили. Несмотря на то, что бывший президент был объявлен в Грузии в розыск, он впоследствии назначался на различные должности в Украине. Более того, напоминает эксперт, еще до того, как президент Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины, Киев отвечал отказом на запрос Тбилиси экстрадировать грузинского экс-президента на родину.

Цискаришвили полагает, что устранение такого раздражителя в двусторонних отношениях, как разногласия между Саакашвили и властями в Киеве, в результате которых грузинский экс-президент вынужден был покинуть должность главы Одесской областной администрации и перейти в оппозицию, откроет новый этап сближения между странами.

«Украина и Грузия связаны и прошлым, ввиду исторических контактов, и настоящим – так как обе страны являются жертвами российской агрессии и стоят перед очень схожими вызовами, и будущим – так как стремятся к интеграции в западные структуры. Так что, я думаю, теперь интенсивность контактов увеличится», – считает Цискаришвили.

«Общность интересов»

Политолог из Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили отметил в интервью «Голосу Америки», что отношения стран определяются не только историческими связями и сантиментами, что естественно, но и тем, какую роль в этом играет основной двигатель межгосударственных отношений – общность интересов.

«В данном случае интересы общие и в направлении Запада и Востока. Обе страны сделали свой внешнеполитический выбор в пользу европейской интеграции и демократического развития. Ни Грузия, ни Украина не хотят подчиняться желанию России навязать им свою волю. В принципе, эти две страны сильнее всего пострадали из-за своей принципиальной позиции в отношении собственного суверенитета и права определять свою будущее. Россия наказывает эти страны именно из-за этого неподчинения своей воле. Когда столько общих интересов и целей, естественно, что эти страны солидарны и заинтересованы в еще большем углублении связей», – считает Гоголашвили.