Визит поддержки: вице-президент Майк Пенс в Грузии

Вице-президент США Майк Пенс 31 июля – 1 августа посетил Грузию в рамках своего восточноевропейского турне. Предыдущий визит вице-президента Соединенных Штатов в Грузию состоялся в 2009-ом году, когда в Тбилиси побывал Джо Байден.

Майк Пенс приехал в Тбилиси из Таллинна, где встречался с президентами стран Балтии, а из Грузии направился в столицу Черногории. Как он сам заявил, главное послание, которое он привез в Тбилиси из Вашингтона было то, что США поддерживают и стоят на страже свободы Грузии и общих ценностей. Пенс осудил российскую оккупацию грузинских территорий и пообещал помощь в процессе атлантической интеграции Грузии, при этом назвав её «ключевым стратегическим партнером США».

«США и Грузия разделяют общие ценности, которые подразумевают стремление к свободе.

«США и Грузия разделяют общие ценности, которые подразумевают стремление к свободе. Мы стоим здесь для того, чтобы подчернуть незыблемое партнерство и сказать грузинским друзьям, что мы рядом с ними», – заявил Пенсв своей речи, сделанной во время визита в Вазиани, где проходят многонациональные военные учения с участием американских военных «Достойный партнер – 2017».

Грузинское руководство заявляет, что визит Пенса является демонстрацией «огромной поддержки» со стороны США. Так, премьер-министр страны Георгий Квирикашвили назвал визит Пенса «историческим».

Россия также прокомментировала восточноевропейское турне вице-президента Соединенных Штатов, заявив, что не имеет ничего против развития отношений между суверенными государствами. В то же время, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, при этом Москву беспокоит расширение военных альянсов около границ РФ.

Мессидж и контекст

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия согласен с тем, что визит Майка Пенса является выражением поддержки. По его словам, в данном случае также важен контекст – т.е. то, что визит в Грузию была включен в его первое восточноевропейское турне, наряду с такими странами, как Эстония и Черногория. В беседе с «Голосом Америки» эксперт обратил внимание на то, что эти две страны – уже члены НАТО, в то время как Грузия еще только стремится в альянс. В то же время, говорит Нодия, все три страны являются небольшими государствами.

«Самое главное послание США в данном случае это то, что они стоят рядом со своими стратегическими партнерами, включая тех, кто не обладает особенной мощью с военно-стратегической точки зрения»

«Самое главное послание США в данном случае это то, что они стоят рядом со своими стратегическими партнерами, включая тех, кто не обладает особенной мощью с военно-стратегической точки зрения», – считает Нодия.

Политолог также отметил «довольно резкую риторику» в отношение России, которая прозвучала в выступлениях Майка Пенса. Несмотря на то, что вице-президент «не сказал ничего такого, чего не говорил раньше», тем не менее, по мнению эксперта, примечательно то, что такие критичные заявления в адрес России не делали другие высокопоставленные американские политики, будучи в Тбилиси, даже Джо Байден, который посетил Грузию через год после российско-грузинской войны, в результате которой РФ оккупировала 20% грузинских территорий.

«В то же время, так как администрация президента Трампа не отличается стабильностью, сложно сказать какие шаги будут следовать в долгосрочной перспективе после таких заявлений. Естественно, очень позитивно, что представитель президента Трампа заявляет о том, что США стоят на страже свободы Грузии и обещает ей поддержку на пути в НАТО, но как будут развиваться события в будущем зависит от ряда факторов, в том числе от того, как сложатся отношения Трампа с Западной Европой», – считает Гия Нодия.

Новые формулы

Профессор политологии Тбилисского государственного университета Корнелий Какачия считает, что так как в ходе предвыборной кампании риторика Дональда Трампа в связи с внешнеполитическими приоритетами США вызывала вопросы у партнеров, визит Майка Пенса в три небольшие восточноевропейские страны, является для них «значительным выражением поддержки». В частности, это особенно актуально в случае Грузии, которая пока не является членом НАТО. По словам политолога, визитом вице-президента, Соединенные Штаты продемонстрировали свою приверженность стратегическим отношениям, которые сложились в течение последних 25 лет с Грузией.

Тем не менее, Какачия считает, что несмотря на тесные связи с Соединенными Штатами, не являясь членом НАТО, Грузия остается незащищенной, учитывая непростую ситуацию в регионе. Эксперт имеет в виду нескрываемое неприятие Россией прозападной направленности внешней политики Грузии.

«Факт, что после завершения визитов поддержки и заявлений о поддержке со стороны высокопоставленных западных политиков, Грузия остается опять одна перед опасностями,исходящими от России, которая продолжает нарушать права этнических грузин на оккупированных территориях и около них, продолжает процесс бордеризации, т.е. продвигаться вглубь территории подконтрольной Тбилиси и т.п. Так что на тот период времени, пока Грузия не вошла в НАТО, необходимо вместе со стратегическими партнерами разработать новые формулы для обеспечения своей безопасности, т.е., надо предложить совместный план – как можно защититься Грузии от стоящих перед ней угроз», – считает грузинский эксперт.