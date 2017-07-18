Порошенко: «Мы никому не позволим диктовать нам, каким должно быть наше будущее»

Российская оккупация была основной темой обсуждения на встрече украинского президента Петра Порошенко с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Как заявил Порошенко, эта общая проблема, перед которой оказались стремящиеся к свободе и демократии народы Грузии и Украины.

Украинцы могут надеяться на дружественный грузинский народ, так же, как и грузинский народ может надеяться на твердую поддержку Украины.

«Необходимо сохранить и защитить суверенитет Украины и Грузии. Защитить нашу свободу и демократию. У нас общая угроза нашей демократии и независимости. Мы никому не позволим диктовать нам, каким должно быть наше будущее... Украинцы могут надеяться на дружественный грузинский народ, так же, как и грузинский народ может надеяться на твердую поддержку Украины. Так было и в 2008 году, так было и в 2014 году, так есть и сейчас», – заявил Порошенко после встречи с Маргвелашвили.

Президент Порошенко также отметил, что Россия «шантажировала Украину по абхазскому сценарию», т.е. российское руководство грозилось признать независимость Донецка и Луганска. Порошенко сказал, что благодаря Минскому соглашению, подписанному российской стороной, у Украины появился «уникальный инструмент и механизм» для воздействия на Россию. При этом он высказал сожаление, что у Грузии нет такого же эффективного документа.

В ответ президент Маргвелашвили пояснил, что, подписав соглашение о прекращении огня в 2008-ом году, Москва взяла на себя ряд обязательств в связи с Грузией. Тем не менее, по словам грузинского президента, Россия игнорирует все обязательства под которыми подписывается, включая Минское, а также подписанный в 1994-ом году Будапештский меморандум, согласно которому, Москва гарантировала защищать независимость и территориальную целостность Украины.

«Когда не уважают взятые на себя обязательства, очень важно чтобы мы твердо стояли вместе и имели бы сильную поддержку со стороны международного сообщества», – заявил президент Грузии.

Данный факт прокомментировал бывший соратник Порошенко, ныне находящийся в оппозиции экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он оспорил как ошибочное высказывание президента Порошенко о том, что у Грузии якобы «нет такого эффективного договора, как Минские соглашения, который бы предусматривал вывод российских войск». На самом деле, напомнил бывший президент Грузии: «…в 2008 мы подписали соглашение Саркози-Саакашвили-Медведева, которое предусматривало вывод российских войск, но в отличие от президента Порошенко, в 2008 я отказался взять обязательство закрепить статус этих территорий, как настаивал Саркози с подачи России, а Порошенко был вынужден уступить нажиму и включил вопрос территорий как часть договоренностей. Так что, уважаемый Петр Алексеевич, договор о выводе войск у нас был (другое дело, что Россия в обоих случаях его не выполняет), а само содержание соглашения было не кабальным, в отличие от Минска», – написал Саакашвили на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Дипломатическая поддержка

Президент Маргвелашвили поблагодарил президента Украины за дипломатическую активность украинских друзей в поддержку позиции Грузии на международных форумах и отметил, что на встрече они договорились с Порошенко быть «еще более активными в общих посланиях, в общих позициях», и «еще более активно» требовать интеграции Украины и Грузии в евроатлантические структуры.

Президент Украины в свою очередь воздал дань уважения памяти грузинских военных, павших в боях за независимость Украины.

«Украинский народ преклоняется перед памятью тех грузинских парней, которые в 2014 году приехали в Украину, записались в Вооруженные силы Украины и защищали ее территориальную целостность.

«Украинский народ преклоняется перед памятью тех грузинских парней, которые в 2014 году приехали в Украину, записались в Вооруженные силы Украины и защищали ее территориальную целостность. Они были уверены, что защищают и Грузию, и были правы. Я искренне благодарю за такой уровень отношения.Именно эти отношения формируют тот исторический документ, который мы сегодня подписали», - заявил Порошенко, имея в виду «Декларацию о формировании стратегического партнерства между Грузией и Украиной», которую после встречи он подписал вместе с Маргвелашвили. Оба президента назвали данный документ историческим.

Стратегическое партнерство

В подписанном президентами двух стран документе, основой которого является договор между Грузией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и взаимной поддержке от 13 апреля 1993 года, говорится о том, что страны имеют общие цели, но в то же время стоят перед общим вызовом – российской оккупацией и агрессией.

Главные задачи стратегического сотрудничества, согласно документу, это: «деоккупация территорий Грузии и Украины, и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах, стабильное и демократическое развитие и экономическое процветание, полная интеграция в НАТО и Евросоюз».

Помимо проведения скоординированной политики и мобилизации международных усилий для того чтобы были соблюдены международные соглашения в отношение Грузии и Украины, декларация подтверждает стремления стран сотрудничать в ряде сфер, развивать торгово-экономические связи, а также участвовать в транспортных и энергетических проектах.

«Нелегкий путь»

Президент Украины 18-го июля также провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, которого назвал своим другом, с которым его связывает большое доверие.

Квирикашвили в свою очередь заявил о готовности Грузии «еще больше углубить отношения» с Украиной. По словам грузинского премьера, российская оккупация грузинских и украинских регионов ухудшила среду безопасности на Южном Кавказе и в Черноморском регионе. В то же время, Квирикашвили высказал надежду, что с поддержкой международного сообщества Грузия и Украина смогут восстановить свою территориальную целостность.

«Грузия и Украина делают важные шаги на пути европейской интеграции. Мы знаем, пройти этот путь будет нелегко, будут еще новые вызовы, но мы знаем как их преодолеть: это усиление реформ, развитие экономики, твердая приверженность демократическим реформам и главное, взаимная поддержка», – заявил премьер-министр Грузии.

«Вопрос Саакашвили»

Находящемуся в Грузии с визитом президенту Украины журналисты также задали вопрос насчет возможной экстрадиции на родину Михаила Саакашвили, который находится в розыске в Грузии.

«Грузинская сторона не обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции Саакашвили, соответственно, этот вопрос Украина не рассматривала», — заявил Порошенко.

Президента Украины также спросили, что предпримет Киев в случае, если Тбилиси обратится к украинским властям с подобной просьбой.

«У нас нет каких-либо политических, экономических, гуманитарных, социальных проблем в отношениях с властями Грузии. Мы являемся стратегическими партнерами

«У нас нет каких-либо политических, экономических, гуманитарных, социальных проблем в отношениях с властями Грузии. Мы являемся стратегическими партнерами, украинский и грузинский народы очень объединены, я абсолютно уверен, что никто не разделит наши нации», – заявил украинский президент.

Примечательно, что грузинские СМИ показали архивные кадры, подтверждающие, что в 2015-ом году на запрос Главной прокуратуры Грузии экстрадировать Саакашвили, Киев ответил отказом.

Напомним, президент Порошенко прибыл в Грузию с визитом 17-го июля. Это первый визит главы Украины с тех пор как в 2012-ом году в Грузии сменилась власть.