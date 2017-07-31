В Грузии ожидают приезд вице-президента США

В понедельник, 31 июля 2017 г. в Грузию с двухдневным визитом прибывает вице-президент США Майк Пенс. Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, это – значительный шаг, предпринятый со стороны Соединенных Штатов в направлении дальнейшего укрепления сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.

«Его визит означает для нас поддержку», – заявил грузинский премьер.

В свою очередь, глава грузинского МИДа Михаил Джанелидзе отметил на брифинге 31-го июля, что вице-президент США посещает Грузию в рамках своего первого европейского турне наряду с Эстонией и Черногорией.

«Это означает, что Грузия воспринимается Соединенными Штатами как твердый союзник и стратегический партнер

«Это означает, что Грузия воспринимается Соединенными Штатами как твердый союзник и стратегический партнер. Об этом свидетельствует послание, которое было озвучено вице- президентом, что страны Балтии, Грузия, и Черногория являются союзниками Соединенных Штатов в Восточной Европе, и Америка поддерживает, и будет поддерживать эти страны для защиты их свободы», – заявил Джанелидзе.

Министр иностранных дел Грузии имел в виду заявление Майка Пенса, которое он сделал накануне в Таллине.

«Америка – на первом месте» не значит: «Америка в одиночестве». Наше послание государствам Балтии – и мое послание во время визита в Грузию и Черногорию – будет таким же»

«Мы – с вами, мы стоим с вами плечом к плечу во имя свободы... Президент Трамп направил меня в Европу с очень простым посланием. И состоит оно в том, что «Америка – на первом месте» не значит: «Америка в одиночестве». Наше послание государствам Балтии – и мое послание во время визита в Грузию и Черногорию – будет таким же», – заявил 30-го июля журналистам Пенс.

Запланированные встречи

Вице-президент США вместе с супругой и официальной делегацией прибудут из Таллина в Тбилиси в 7 часов вечера. Официальная часть визита начнется 1-го августа. Майк Пенс с утра проведет встречи с премьером Грузии Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили.

Примечательно, что грузинский премьер уже дважды встречался с Майком Пенсом. В первый раз это было в феврале, в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, а затем в начале мая в Вашингтоне, в ходе официального визита Квирикашвили в США, который состоялся по приглашению Пенса.

В ходе визита вице-президент США проведет встречу и с грузинской оппозицией, представители которой заявили, что намерены обсудить с высокопоставленным гостем вопросы безопасности, отношения с Россией и демократическое развитие страны. В партии экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД» планируют во время встречи с Пенсом обсудить вопросы связанные со своим лидером.

«Мы не можем обойти стороной то, что происходит в связи с Михаилом Саакашвили. Его вынудили покинуть Грузию с надуманными обвинениями, его преследует олигархическая власть Грузии, и в этот хоровод включилась и олигархическая власть Украины», – заявил СМИ депутат от «ЕНД» Роман Гоциридзе.

Напомним, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили, который находится в розыске в Грузии и в оппозиции к украинским властям, на прошлой неделе указом президента Украины был лишен украинского гражданства.

После встреч с грузинскими политиками вице-президент США также встретится с военными, которые участвуют в проводящихся в Грузии учениях НАТО «Достойный партнер».

Напомним, третьи по счету многонациональные военные учения «Достойный партнер» начались в Грузии 30-го июля и завершатся 12-го августа. В этом году в учениях принимают участие более 2.8 тысяч представителей вооруженных сил восьми стран - Армении, Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении и Украины. Россия в прошлом году назвала эти учения «провокационными».

Восемь лет спустя

Экс-министр обороны и председатель Атлантического совета Грузии Давид Сихарулидзе напомнил в интервью с «Голосом Америки», что предыдущий визит на уровне вице-президента США в Грузию состоялся восемь лет назад, когда в 2009-ом году страну посетил Джозеф Байден. Соответственно, говорит эксперт, хотя визит вице-президента США сам по себе важен по ряду причин, то, что он осуществляется после восьмилетней паузы, придает приезду Майка Пенса особую значимость. По мнению эксперта, именно визиты такого высокого уровня способствуют продвижению тематики Грузии в повестке дня США.

«Многостороннее сотрудничество Грузии с США сыграло огромную роль для развития демократии и в целом, безопасности Грузии. При этом между нашими странами в течение последних 25 лет сложилось очень серьезное стратегическое партнерство, которое имеет решающее значение для будущего Грузии», – сказал Сихарулидзе в интервью с «Голосом Америки».

Как полагает эксперт, визит Майка Пенса повлияет и на «развитие повестки дня для членства Грузии в НАТО». Сихарулидзе подчеркнул, что на данном этапе очень важно достичь формирования позиции стран-членов Альянса насчет сроков присоединения Грузии к НАТО т.е. определить, когда станет возможным для Грузии перейти на следующий этап атлантической интеграции.

Эксперт считает, визит Пенса приобретает особую важность и на том фоне, что «гибридная война», которую, по его словам, ведет Россия не только против Грузии, но и Европы, находится в «наивысшей стадии».

«В данном контексте можно только приветствовать законопроект 3364 о новых санкциях против России, который 25-го июля принял Конгресс и согласно заявлению Белого Дома, скорее всего подпишет и президент Трамп. Имею в виду то, что в нем одной из причин для санкций названа оккупация Россией грузинских территорий. Я думаю, что в случае принятия, этот закон будет серьезным основанием для приостановления российской гибридной войны против соседей и для обеспечения европейской безопасности, в целом», – считает Сихарулидзе.