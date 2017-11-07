7-ое ноября в Грузии

7-ое ноября в сегодняшней Грузии в большей мере ассоциируется с событиями 2007 года, чем с 1917-го. Десять лет назад в этот день грузинские правоохранители разогнали мирную акцию оппозиционеров, требующих досрочного проведения выборов. В тот же день грузинский спецназ захватил телекомпанию «Имеди», принадлежащую миллионеру Бадри Патаркацишвили, который открыто заявлял о том, что финансирует протестное движение против Михаила Саакашвили, занимавшего тогда пост президента. Позже правозащитная организация Human Rights Watch назвала действия грузинского спецназа «применением избыточной силы», хотя сам Михаил Саакашвили тогда оправдывал разгон митингующих. Он утверждал, что Бадри Патаркацишвили по указу российского президента планировал устроить в Грузии государственный переворот. В то же время, после создавшегося в стране острого политического кризиса, Саакашвили все же назначил досрочные президентские выборы 5-го января 2008-го года, в которых он одержал победу и остался президентом Грузии на второй срок.

В то же время, для немногочисленных грузинских коммунистов 7-ое ноября по сей день остается “красным днем” в календаре. Они отметили 100-летнюю годовщину Октябрьской революции в Гори, городке в восточной Грузии, в котором родился и провел детство Сталин. Как утверждает Александр Лурсманашвили, руководитель горийской организации коммунистической партии Грузии, в Гори проживают 670 членов партии, а по всей Грузии число коммунистов достигает «6-7 тысяч человек».

Неактуальная дата и урок для властей

Эксперт Гия Хухашвили считает естественным то, что события 100-летней давности канули в Лету для Грузии, и страна больше концентрируется на относительно недавних событиях.

«Несмотря на то, что последствия событий 1917-го года – т.е. советское мышление, все еще продолжают проявляться в общественно-политической жизни Грузии. Большевистская революция как факт уже неактуальна для рядового жителя Грузии, для которого гораздо ближе и более болезнен факт насилия со стороны властей в 2007-ом году, когда впервые произошла люстрация негативных аспектов, сопровождающих правление Михаила Саакашвили, во время которого в результате реформ одновременно было сделано много хорошего», – сказал Хухашвили в интервью с Русской службой «Голоса Америки».

Хухашвили считает, что до 2007-го года в грузинском обществе было много разговоров о том, что происходит в правительственных кулуарах, однако именно 7-го ноября, «беспощадно» разогнав мирных демонстрантов, власти наглядно продемонстрировали то, что до сих пор остается главной претензией к президентству Саакашвили: – «обесценивание прав и свобод человека как высшей ценности для достижения часто, очень правильных целей». Подобный подход в 21-ом веке не может быть применен для строительства демократического государства, убежден эксперт.

По словам Хухашвили именно 7-ое ноября 2007-го года оказалось ключевой датой в новейшей истории Грузии, так как именно тогда началась протестная волна, в результате которой в 2012-ом году мирным путем, по итогам парламентских выборов, в Грузии сменилась власть.

«7-ое ноября 2007-го года являлось демонстрацией того, что грузинское общество не будет терпеть несправедливость и игнорирование властями прав человека. События этого периода должны стать уроком для нынешних и будущих руководителей Грузии, которые обязаны учитывать, что грузинское общество, несмотря на несметное количество изъянов, все же является демократическим, и соответственно, не прощает ущемления прав человека ни под каким-либо оправданием», – убежден Хухашвили.

Забвение и конфронтация

Директор института политологии Тбилисского государственного университета профессор Малхаз Мацаберидзе сожалеет, что 7-ое ноября 1917-го года утратило актуальность, но в том смысле, что в Грузии не произошло полного осмысления происходивших тогда процессов, их результатов и последствий для страны. При этом эксперт отметил, что в период 1917-го года политический спектр Грузии был разрознен, однако все политические силы, за исключением большевиков, были единодушны в том, что стремились к независимости Грузии. Политолог говорит, что, проанализировав надлежащим образом этот крайне сложный период в истории Грузии, можно было извлечь ряд полезных уроков.

«Однако грузинское общество пролистало эту страницу истории таким образом, что не осмыслило его значения», – сказал Мацаберидзе в интервью с «Голосом Америки».

Что касается событий 2007-го года, по словам политолога, это период «наиострейшей конфронтации» в грузинском обществе, что в целом, согласно мнению Мацаберидзе, характеризует весь постсоветский период Грузии.

«После распада СССР, к сожалению, грузинское общество почти во все периоды отличалось крайней поляризацией, что негативно повлияло на развитие страны, так как в результате конфронтации и преследования политических оппонентов замедлились ряд процессов необходимых для эффективного строительства государства», – считает политолог.