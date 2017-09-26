У Грузии – новая конституция

Парламент Грузии 26-го сентября в третьем, окончательном чтении принял поправки к Конституции страны.Новую редакцию поддержали 117 депутатов, против – выступили двое. В результате, страна перейдет на парламентскую систему правления.

«Сегодня мы приняли действительно историческое решение, в результате мы получим государственную систему, которая обеспечит долгосрочное демократическое развитие нашей страны», – заявил спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе после голосования.

В то же время, помимо правящей партии, новая редакция основного закона оказалась неприемлемой практически ни для одной из политических и общественных сил.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который является одним из активных критиков новой Конституции, ранее ответил отказом на обращение спикера парламента назначить 26-ого сентября внеочередное заседание законодательного органа. Примечательно, что так как в конце октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления, парламент временно, на один месяц, прекратил свои заседания. Тем не менее, согласно грузинскому закону, даже в случае отказа президента, парламент имеет право внеочередно собраться по истечении 48 часов после обращения к президенту.

После принятия парламентом новой редакции конституции, в Администрации президента Грузии заявили, что страна получила документ «который никому не принадлежит, кроме одной партии».

«Это упущенный исторический шанс для создания в нашей стране согласованной Конституции – т.е. документа, основаннного на согласии, что приблизило бы нас еще наодин шаг к демократическому правопорядку», – заявили 26-го сентября в Администрации Маргвелашвили.

Документ одной партии?

Грузинская оппозиция выразила своё негативное отношение к новой редакции Конституции акцией протеста, которая прошла перед зданием парламента в городе Кутаиси. При этом парламентское меньшинство бойкотировало голосование, покинув зал заседаний, заявив о нежелании участвовать в «фарсе». Оппозиционеры утверждают, что в стране теперь действует Конституция одной – т.е. правящей партии,и обещают продолжить борьбу против «узурпации закона» находящейся во власти «Грузинской мечтой».

«Мы используем все существующие рычаги как из зала заседаний, так и на улице. Письменно и устно мы проинформируем людей о том, что эта власть является узурпаторской», – заявляют в партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД).

Оппозиционная «Европейская Грузия» также утверждает о «разрушительных» для страны положениях новой Конституции и указывает, что она приемлема лишь для правящей силы. Оппозиционный спектр, неправительственные организации и президент Грузии считают новую версию основного закона недемократичной.

Позиция «Грузинской мечты»

Сам по себе переход на пропорциональный парламент – огромный шаг для развития демократии в стране и такое было годами недостижимо

«К сожалению, оппозиция пытается представить так, будто эта Конституция – документ одной партии, но это не так, потому что в процессе обсуждения участвовали партии, эксперты, неправительственные организации. Сам по себе переход на пропорциональный парламент – огромный шаг для развития демократии в стране и такое было годами недостижимо, и для всех, кто находился в оппозиции, это было действительно желаемым», –заявил в своем комментарии премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Одновременно омбудсмен Грузии Уча Нануашвили ранее заявил, что, исходя из того, что в стране в очередной раз принимается Конституция без учета мнений различных политических и общественных сил, скорее всего, после смены власти вопрос об изменении основного закона «вновь встанет в повестку дня».

«Вместо достижения консенсуса по целому ряду вопросов и составления такого документа, который бы учитывал мнения различных групп, все было сделано для того, чтобы получить однопартийную конституцию, что весьма печально», – заявил омбудсмен.

Избирательная система

Основными причинами, вызвавшими протесты оппонентов новой редакции Конституции, являются поправки, касающиеся избирательного процесса депутатов парламента и отмена прямых выборов президента.

В частности, если нынешний парламент состоит из депутатов, избранных как по одномандатным округам (мажоритарии), так и по партийным спискам, то согласно новой редакции Конституции, законодательный орган будет полностью избираться по пропорциональной системе. Однако произойдет это только с 2024, а не с 2020-го года, как это планировалось изначально и как это требуют оппозиция, НПО и президент.

Согласно оппонентам, мажоритарная избирательная система не способствует созданию конкурентной избирательной среды. Они заявляют, что с использованием административного ресурса, правительственные кандидаты почти всегда побеждают в мажоритарных округах.

Примечательно, что находясь в оппозиции «Грузинская мечта» выступала за отмену мажоритарной избирательной системы и требовала перехода на пропорциональную систему.

В то же время, в ответ на критику оппозиции и международных экспертов, власти согласились во время следующих парламентских выборов в 2020-ом году в одноразовом порядке снизить проходной барьер до 3% и предоставить партиям возможность объединяться в избирательные блоки.

Избрание президента

Согласно новой редакции основного закона, вместо всенародных прямых выборов, избирать президента Грузии с 2023 года будут по итогам голосования специальной коллегии, состоящей из 150 депутатов парламента, а также 150 представителей регионов и муниципальных властей. Оппоненты опасаются, что такой расклад будет способствовать избранию лица, который устраивает правящую силу. Что касается полномочий, согласно новой редакции Конституции, президент останется главой государства и главнокомандующим, но его власть будет значительно ограничена в плане принятия решений. Исключение будет представлять лишь военное положение.

Примечательно, что согласно результатам социологического исследования, проведенного в Грузии в феврале и марте Международным республиканским институтом (IRI) (американской неправительственной организацией, поддерживающей развитие политических партий, гражданского общества, свободных и справедливых выборов), 92% опрошенных IRI заявили, что президент Грузии должен избираться путем всеобщих выборов, и только 5% респондентов высказались в поддержку передачи Парламенту полномочия избирать президента.

Новая конституция Грузии войдет в силу в 2018 году, после инаугурации новоизбранного президента страны.