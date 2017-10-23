Грузия: Правящая партия побеждает на местных выборах

Правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах, которые прошли 21-го октября. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в масштабах страны за «Грузинскую мечту» проголосовали 55,73% избирателей. На второе место с 17,07% голосов вышла партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), на третье с 10,4% голосов – отколовшаяся в прошлом году от ЕНД партия «Европейская Грузия». На четвертом месте – пророссийская партия «Альянс патриотов Грузии», за которую проголосовали 6,56% избирателей. По информации ЦИКа, в выборах приняли участие более 45% зарегистрированных избирателей.

В шести округах, согласно предварительным данным, 15-го ноября пройдет второй тур. При этом в трех из них в гонке будут участвовать кандидаты от правящей партии и партии Саакашвили, в двух округах конкурентами кандидатов от правящей партии будут независимые кандидаты, и в одном – кандидат от пророссийского «Альянса патриотов». Пока неизвестно, примет ли партия Саакашвили участие во втором туре.

Новый мэр Тбилиси

В столице Грузии в выборах в местные органы самоуправления победу одержала «Грузинская мечта», а мэром Тбилиси с 51.12 % голосов стал кандидат от этой партии 39-летний Каха Каладзе, бывший министр энергетики Грузии, а в прошлом – игрок итальянского футбольного клуба «Милан».

«Для меня большая ответственность, и в то же время большая честь – быть мэром Тбилиси, столицы нашей страны. Ваша высокая поддержка удваивает ответственность и дает стимул работать самоотверженно для преодоления вызовов, стоящих перед каждым жителем Тбилиси», – заявил Каладзе на брифинге, и предложил своим оппонентам сотрудничество на благо Тбилиси: «Каждый из них, кто болеет за Тбилиси и имеет конкретный план развития столицы может внести свою лепту в строительство лучшего будущего города. Мы были оппонентами, но не были врагами».

Как сообщает пресс-служба «Грузинской мечты», среди тех, кто первым поздравил Каладзе, были экс-премьер-министр Италии и бывший президент футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони, а также легендарный капитан итальянской футбольной сборной и клуба «Милан» Паоло Мальдини.

Оппоненты обвиняют Каладзе, который до недавнего времени занимал пост министра энергетики Грузии, в использовании административного ресурса в ходе своей предвыборной компании.

Демократический процесс: нарушения и движение вперед

О нарушениях в день голосования и использовании «Грузинской мечтой» государственного ресурса во время избирательной кампании заявили и международные наблюдатели, в том числе из ОБСЕ и американского Национального демократического института (NDI).

«Мы зафиксировали несколько случаев давления на служащих публичного сектора, чтобы они поддержали правящую команду. Также зафиксированы и факты нецелевого использования административного ресурса», – заявил в комментарии для СМИ руководитель наблюдательной миссии ОБСЕ Корин Йонкер.

Хотя в целом, по его словам, в ходе избирательного процесса были соблюдены основные свободы и избирательные субъекты могли свободно принять участие в выборах.

Согласно заявлению ЦИКа, в масштабах всей Грузии в окружные избирательные комиссии поступило 309 жалоб, которые преимущественно касались «процедурных нарушений» и большая часть которых, как заявляет грузинский ЦИК, «была исправлена прямо на участках».

В то же время наблюдатели из американской неправительственной организации – Национально демократического института (NDI), предупредили насчет вызовов, которые могут сопутствовать однопартийному правлению в стране.

«По итогам выборов одна партия доминирует во всех звеньях избираемых должностей. Это происходит в Грузии уже не первый раз, и это представляет вызов для последующего развития демократии. От представителей власти зависит обеспечение среды, при которой все оппозиционные партии смогут включится в политическую среду», – считают в NDI.

О необходимости искоренения практики нарушений, связанных с избирательным процессом, предупредил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

«Выборы самоуправления в Грузии в 2017 году состоялись. В общем итоге выборы прошли в мирной обстановке, однако было много нарушений, искоренение и принятие во внимание которых очень важно для грузинской демократии», – заявил грузинский президент.

Заявление посольства США

Посольство США в Грузии опубликовало специальное заявление в связи с выборами в органы местного самоуправления, в котором сказано, что выборы были хорошо организованы, и прошли в основном в мирной и спокойной обстановке.Одновременно американское посольство разделяет оценки, сделанные миссией наблюдателей ОБСЕ.

«Мы согласны с предварительным отчетом ОБСЕ, в котором говорится, что кандидаты имели возможность свободного проведения предвыборной кампании, и в целом свобода собраний и выражения была защищена. Мы также разделяем мнение ОБСЕ, что доминирующая позиция правящей партии подчеркивает ее ответственность за обеспечение такой среды, которая не будет ограничивать возможности конкурентов», – сказано в заявлении.

В посольстве США также отмечают факты, отмеченные наблюдателями Миссии ОБСЕ, о случаях запугивания избирателей и использования административного ресурса и призывают грузинские власти к «незамедлительному и прозрачному» изучению всех поступивших жалоб в связи с выборами.