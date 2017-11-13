Грузия модернизирует госаппарат

В Грузии упразднили три министерства – по делам спорта и молодежи, энергетики, и охраны окружающей среды, а также аппарат госминистра по вопросам евроатлантической интеграции.

Соответственно, вместо существующих сегодня 16 министерств и двух аппаратов государственных министров, останутся 13 министерств и один аппарат госминистра. Что касается упраздненных структур, их функции будут распределены между оставшимися министерствами.

Так, вопросами энергетики станет заниматься министерство экономики, которое также будет ответственно за управление природными ресурсами, чем ранее занималось министерство охраны окружающей среды. В свою очередь забота об окружающей среде перейдет к министерству сельского хозяйства, которое будет называться Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Работа над вопросами спорта и дел молодежи распределится между министерствами культуры и образования. Что касается аппарата госминистра по вопросам евроатлантической интеграции, он присоединится к МИДу Грузии.

Изменения коснутся и силовых структур. Вместо Агентства управления чрезвычайными ситуациями при МВД и Государственного совета безопасности и управления кризисами при правительстве будет создан Центр управления чрезвычайными ситуациями. Служба внешней разведки объединяется со Службой государственной безопасности. Наряду с этим сменятся ряд министров и лиц, занимающих высокие должности.

К эффективности аппарата

О данных изменениях стало известно 13-го ноября на специальном брифинге премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который сообщил о начале «волны перемен», в ходе которой в целях повышения эффективного функционированию госаппарата будут осуществлены структурные изменения в правительстве.

Примечательно, что по предварительным подсчетам правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта» победила во втором туре выборов мэров в пяти из шести муниципалитетов, которые состоялись 12 ноября. В первом туре местных выборов 21-го октября в масштабах страны «Грузинская мечта» вышла на первое место с 55,73% голосов. На втором месте с 17,07% голосов оказалась партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), на третьем с 10,4% голосов – отколовшаяся в прошлом году от ЕНД партия «Европейская Грузия».

Мнение экспертов

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает положительным явлением объединение министерств, так как сокращение административных расходов позитивно отразится на экономике страны. Одновременно согласно эксперту, скорее всего, эти изменения не пройдут безболезненно для многих людей, которые работали в упраздненных структурах. В то же время, по его словам, объединение и сокращение министерств является необходимой мерой для повышения эффективности работы госаппарата. Более того, Шарашенидзе полагает, что к списку упраздненных ведомств можно было прибавить и аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия, функции которого, как он говорит, можно было передать другому министерству.

Одновременно председатель Нового политического центра «Гирчи» Зураб Джапаридзе отметил в интервью Русской службе «Голоса Америки», что судить об осуществленных переменах можно будет только после того, как правительство представит на рассмотрение в парламент проект бюджета на 2018-ой год, т.е. когда будет наглядным – являются ли они глубинными и подразумевают ли серьезное сокращение административных расходов, или же речь идет о сохранении прежнего количества служащих в госструктурах, которых просто распределят по разным министерствам.

Примечательно, что выступая на специальном брифинге грузинский премьер заявил, что аннонсированные им изменения будут осуществлены «максимально безболезненно, не радикально, а эволюционно», что, как он выразился, является «почерком» правящей партии «Грузинская Мечта».

Хотя Зураб Джапаридзе считает, что даже если штат госслужащих останется прежним, в любом случае, упразднение количества министерств все равно отразится положительно на росте грузинской экономике.

«Ежегодно министерства требуют увеличения своего бюджета, так что, если количественно у нас будет меньше министерств, соответственно, даже без сокращения госслужащих, суммы, которые они потребуют, все равно будут меньшими. Так что для экономического развития страны подобные изменения, в любом случае, положительны», – считает Зураб Джапаридзе.