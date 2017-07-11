Россия вновь осудила сотрудничество Грузии с НАТО

Глава российского МИДа Сергей Лавров в очередной раз осудил отношения Грузии с НАТО. По итогам встречи с сепаратистским министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым, Лавров заявил, что нестабильность на Кавказе «провоцируется попытками Грузии закрепиться в НАТО», и попытками НАТО через Грузию «закрепиться в регионе».

«В этой ситуации особенно важна слаженность действий России и Южной Осетии и, конечно, наших абхазских союзников...Мы будем и дальше работать вместе с целью нейтрализации угроз миру и безопасности в Закавказье», – заявил 10-го июля глава российского МИДа.

Представители правящей в Грузии партии в комментарии на слова Лаврова заявили, что несмотря на стремление урегулировать отношения с РФ, Тбилиси считает заявления российского министра неприемлемыми, так как отношения с НАТО являются «выбором грузинского народа», и что Россия не сможет на них повлиять. Более того, в грузинском правительстве считают, что стабильность в регионе подрывает как раз сама Россия – путем милитаризации оккупированных регионов Грузии и поэтапной оккупацией грузинских территорий.

Тем временем оппозиционная партия «Альянс патриотов», которая представлена в грузинском парламенте, заявила о запланированных встречах в Государственной Думе, на которых представители партии намерены представить, как они утверждают, «новую инициативу» касательно связей Грузии с НАТО.

«У нас есть абсолютно новая инициатива в отношении НАТО, и об этом мы поговорим с членами российской Думы. Это будет очень интересно, в первую очередь, и для НАТО, и для России, и будет полезно для нас», – не разглашая деталей, заявила СМИ лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.

Оппозиционные партии из грузинского парламента, которые считают «Альянс патриотов» пророссийской партией, обвинили её в «коллаборационизме», а представители власти заявили, что скорее всего, планируя переговоры в российской Думе, партия «работает на свой электорат», тем самым пытаясь «занять определенную нишу» перед осенними выборами в органы местного самоуправления.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

«Показательные результаты»

Ранее недовольство в связи с усилением сотрудничества Тбилиси с Североатлантическим альянсом было зафиксировано в официальном сообщении российского МИДа по поводу встречи замглавы министра иностранных дел России Григория Карасина и представителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе, которая состоялась 7-го июля в Праге.

В то же время, российское внешнеполитическое ведомство, в целом, позитивно оценило Пражскую встречу и отметило «показательные» результаты в торговых, транспортных и гуманитарных контактах между странами.

Так, согласно российскому МИДу, в первом квартале текущего года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 40% и составил 302 млн. долл. США. Одновременно, как говорится в сообщении, удвоились поставки грузинского вина в Россию, увеличилось количество российских туристов, посещающих Грузию, рост взаимной торговли обусловил «значительное увеличение» объема автомобильных грузоперевозок, в связи с чем стороны договорились «проработать» вопросы модернизации пограничного пункта пропуска «Верхний Лapc – Казбеги».

Российская сторона также заявила о готовности сторон «выполнять все положения документа» о таможенном администрировании границ от 2011 года, а также подписать «в ближайшее время необходимые для его реализации контракт со швейцарской мониторинговой компанией и соглашение о создании трастового фонда».

Напомним, ранее Тбилиси и Москва выступили с взаимными обвинениями в связи с тем, что до сих пор не задействовано соглашение о мониторинге грузов. Напомним, договор, который в результате длительных переговоров в 2011-ом году подписали Грузия и Россия был необходим для того чтобы Россия стала членом ВТО. Он предусматривает присутствие международных наблюдателей на границах с Россией, так же как и обмен электронными данными о проходящих через российско-грузинскую границу грузах.

Согласно договору, места размещения международных наблюдателей из нанятой швейцарской компании, которая в данном случае выступает как нейтральная сторона, будут определены по географическим координатам, а не по названиям, чтобы сохранить нейтральный подход к статусу Абхазии и Южной Осетии.

«Продолжить диалог»

Напомним, что встречи Абашидзе и Карасина являются единственным форматом прямых переговоров между представителями России и Грузии. Данный формат был инициирован пришедшими в 2012 году в руководство Грузии новыми властями и предусматривает обсуждение только гуманитарных и торгово-экономических связей между странами. Вопрос территориальной целостности Грузии является предметом обсуждений женевских дискуссий по вопросам стабильности и безопасности на Кавказе. В этих переговорах, которые регулярно проходят с осени 2008 года, принимают участие представители ООН, Евросоюза, ОБСЕ, США, Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии.

Оппоненты властей утверждают, что, пражские встречи приносят Грузии больше вреда, чем пользы, и в первую очередь по той причине, что тем самым, по их словам, Россия создает видимость того, что Москва и Тбилиси якобы способны урегулировать существующие проблемы без международного вмешательства. Оппозиция подозревает, что вопреки заявлениям Москвы насчет того, что Россия поддерживает Женевские международные переговоры, на самом деле, российское руководство якобы старается постепенно ослабить этот формат за счет обсуждения вопросов, касающихся Абхазии и Цхинвальского региона, на прямых переговорах с грузинским руководством.

Тем не менее на последней встрече Зураба Абашидзе с Григорием Карасиным именно грузинская сторона подняла вопрос, который не предусмотрен форматом прямого диалога. В частности, как сообщает Администрация премьер-министра Грузии, «несмотря на то, что Пражский формат не предусматривает обсуждения вопросов, связанных с безопасностью и оккупированными территориями Грузии, в начале встречи Зураб Абашидзе акцентировал внимание на тревожных процессах, происходящих в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также на линии оккупации, в результате чего происходит грубое нарушение международного права и элементарных человеческих норм».

Речь шла в том числе и о недавнем переносе в Цхинвальском регионе российскими военными линии оккупации на 700 метров вглубь территории, подконтрольной Тбилиси. При этом за линией оккупации оказалась часть обработанных сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности местных фермеров. Еще до встречи с Карасиным, Абашидзе назвал действия российских военных «бесчеловечным актом» и заявил, что не может обойти данный вопрос во время переговоров со своим российским коллегой.

«Деятельность, которая имеет место на линии оккупации, нацелена отчасти на то, чтобы вынудить грузинскую сторону начать переговоры с де факто властями Южной Осетии насчет демаркации границы, что абсолютно неприемлемо для нас... Мы максимально постараемся приостановить, прекратить данный процесс с помощью международного сообщества, наших западных партнеров и начать урегулирование данной проблемы... Доведение до минимума и поэтапное урегулирование этих проблем, усугубленных результатами войны 2008 года, является главной целью нашей внешней политики», – заявил 10-го июля Абашидзе журналистам.

Примечательно, что в сообщении российского МИДа по поводу встречи Карасина и Абашидзе тема Цхинвальского региона или же Абхазии не упоминается вообще.

Что касается критических замечаний оппонентов, которые считают, что формат прямых переговоров с РФ вредит интересам Грузии, спецпредставитель премьер-министра Грузии отметил, что западные партнеры советуют Тбилиси продолжить диалог с Россией.

«Несколько наших оппонентов советуют нам противоположное, сейчас вы меня спрашиваете, кому верить: международному сообществу, НАТО, администрации Вашингтона, 28-ми странам Евросоюза или нескольким наших оппонентам? Мы – ответственное государство, ответственная власть. Мы отвечаем за безопасность, стабильность страны, а также региона. Мы не сможем действовать так, как думает пара экспертов или наших оппонентов», – заявил Абашидзе на брифинге для журналистов.