Тбилиси протестует против разрушения сепаратистами домов этнических грузин

Де-факто власти в Цхинвальском регионе продолжают политику этнической чистки, пытаясь «стереть след грузинского населения с исконно грузинской земли», оккупированной Россией. Такую оценку дал президент Грузии Георгий Маргвелашвили работам осуществляемых с помощью тяжелой техники по «освобождению от завалов» села Эредви.

«На оккупированной территории, где была проведена этническая чистка, оккупационная сила осуществляет очередной акт вандализма, направленный как против территориальной целостности Грузии, так и против основных прав человека» – говорится в заявлении Маргвелашвили.

Президент Грузии таким образом отреагировал на распространенную через медиа информацию насчет того, что в рамках «Инвестиционной программы социально- экономического развития Южной Осетии» в разрушенном в 2008-ом году во время российско-грузинской войны селе Эредви, в течение двух недель тяжелая техника уже снесла 163 дома из запланированных для сноса 268 домов. Согласно местным СМИ, после того как Эредви «расчистят» – т.е. приблизительно к концу октября, – земли передадут министерству сельского хозяйства сепаратистского региона для их последующего использования в сельскохозяйственных целях. Примечательно, что до войны 2008-го года, в Эредви проживало около 1000 этнических грузин. Согласно грузинским источникам, после войны, российские военные и осетинские ополченцы разрушили и повредили две трети домов, принадлежащих грузинам.

«Данные действия являются продолжением осуществленной в 2008-ом году политики этнической чистки и они направлены на аннексию оккупированных территорий. Это преступление против мирного населения, которому международное сообщество должно дать строжайшую оценку», – заявил Маргвелашвили.

«Дома конкретных людей»

В свою очередь государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили отметила в своем комментарии, что оккупационная сила расчищает Эредви не от «строительных материалов с развалин», а от домов «живых, конкретных людей, которые сегодня выдворены со своих сел и не могут вернуться именно из-за той продолжающейся оккупационной политики и целенаправленной политики создания препятствий, которую осуществляет Россия и, к сожалению, также де-факто власти».

Примечательно, что ранее Россия заявила, что выделит из своего бюджета 3,37 млрд рублей на реализацию «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии» в 2018-2019 годах. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичной программой на 2015-2017 годы (9,1 млрд рублей). При этом Цхинвали изначально представил Москве заявку для финансовой помощи в 2018-2019 годах на сумму, превышающую 5 млрд рублей.

«Силовыми методами»

Эксперт Гия Хухашвили считает, что происходящее в Эредви является продолжением силовой политики России, которую она проводит на территории Грузии после распада СССР. По его словам, после того как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и официально заявила о своем военном присуствии в регионе, она продемонстрировала, что Москву не волнует международное право и то, насколько легитимны её действия, и что она, в принципе, «будет делать в этом регионе все, что пожелает».

Мы можем только делать заявления, что также важно, так как целью России является то, чтобы со временем, люди приняли, как в Кремле это называют, «новую реальность»

«У Тбилиси нет реального инструмента для приостановления таких процессов. Мы можем только делать заявления, что также важно, так как целью России является то, чтобы со временем, люди приняли, как в Кремле это называют, «новую реальность». Дипломатическая активность Тбилиси напоминают мировому сообществу о беззакониях России, результатом чего является то, что действия Москвы приемлемы лишь для Никарагуа, Венесуэлы и островного государства Науру», – отметил эксперт в интервью «Голосу Америки».

Политика запугивания

Директор Института политологии Тбилисского государственного университета профессор Малхаз Мацаберидзе считает, что пытаясь сровнять грузинскую деревню с землей, Москва продолжает политику запугивания. Политолог считает, что на данном этапе Россию мало беспокоит, насколько легитимны её действия в отношение соседей, и что главной целью Кремля является возвращение влияния над бывшими республиками СССР.

Исходя из этого единственный способ для восстановления своей зоны влияния, согласно мнению Кремля – это путем внушения страха и силовыми методами

«Россия непривлекательна для многих из своих соседей, которые стремятся к интеграции в западные структуры. Исходя из этого единственный способ для восстановления своей зоны влияния, согласно мнению Кремля – это путем внушения страха и силовыми методами. Хотя и это не работает, но путинский режим этого никогда не признает, так как стержнем его популярности среди российского населения как раз является этот странный имидж грозной, страшной державы, которую все боятся. В то же время пока что, несмотря на оккупированные территории, ни Грузия, ни Украина, ни Молдова не променяли прозападный курс на пророссийский», – отметил Мацаберидзе в интервью с Русской Службой «Голоса Америки».