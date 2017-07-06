Грузия ищет новую стратегию для борьбы против оккупации

Грузии необходима новая стратегия для борьбы против российской оккупации, считает глава Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили.

Необходимо разработать политику в противовес поэтапной аннексии и поэтапной оккупации»

«То, чего до этих пор достигла Грузия вместе со своими партнерами в плане политики непризнания (Абхазии и Южной Осетии – Н.Ч.) необходимо закрепить новыми подходами. Необходимо разработать политику в противовес поэтапной аннексии и поэтапной оккупации», – заявил 6-го июля глава грузинского Совбеза, комментируя очередной перенос линии оккупации российскими военными в Цхинвальском регионе.

Примечательно, что российский МИД назвал «информационной провокацией» обвинения Тбилиси насчет переноса разделительной линии. В Москве считают, что это «пропагандистская утка», которая была «сфабрикована» с целью омрачить встречу замглавы российского МИДа Григория Карасина со спецпредставителем премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе, которая состоится 7-го июля в Праге.

Примечательно, что сам Зураб Абашидзе назвал ранее «бесчеловечным актом» перенос линии оккупации российскими военными в Цхинвальском регионе. Как сообщают СМИ, он намерен включить этот вопрос в повестку дня своей встречи с Григорием Карасиным, несмотря на то, что формат пражских переговоров не предусматривает обсуждение вопросов такого характера.

Напомним в заявлении от 4-го июля МИД Грузии обвинил Россию в грубом нарушении принципов международного права, а также обязательств, которые она взяла, подписав соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Официальная реакция Тбилиси последовала после того, как стало известно, что в Цхинвальском регионе российские военные вновь передвинули линию оккупации на 700 метров вглубь территории, подконтрольной Тбилиси. При этом за линией оккупации оказалась часть обработанных сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности местных фермеров.

«Политика активных действий»

Эксперт Гия Хухашвили видит проблему в непоследовательности грузинских властей. По его словам, с одной стороны, Тбилиси имеет определенные успехи на дипломатической арене, но с другой стороны, у Грузии нет конкретного плана действий в ответ на российские провокации, в результате чего реакция на перенос линии оккупации сводится к заявлениям, сделанным пост-фактум.

«Победить в бою – не значит выиграть войну», – считает Хухашвили.

В качестве примеров дипломатических побед Тбилиси достигнутых за последнее время, эксперт называет ряд международных документов в поддержку Грузии. В частности, среди наиболее важных Хухашвили выделяет декларацию «О поддержке евроатлантической интеграции Грузии», принятую парламентской Ассамблеей НАТО, в которой содержится призыв к России отозвать признание независимости оккупированных грузинских регионов, вывести с этих территорий свои вооруженные силы и проявить уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также резолюцию, признающую право всех беженцев и вынужденно перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию, принятую уже в десятый раз Генеральной Ассамблеей ООН.

Одновременно на каждую дипломатическую победу Грузии, или даже же шаг вперед на пути евроатлантической интеграции, Россия отвечает «очередным предупредительным демаршем», напоминает эксперт. Тем не менее, как утверждает Хухашвили, каждый раз Тбилиси оказывается «как бы неподготовленным», и реагирует на подобные действия России «однотипными заявлениями».

Есть ожидание, что Тбилиси будет не только делать заявления пост-фактум о незаконных действиях России, но и заранее предпримет превентивные меры

«Так происходит из года в год, и это настолько предсказуемо, что естественно, есть ожидание, что Тбилиси будет не только делать заявления пост-фактум о незаконных действиях России, но и заранее предпримет превентивные меры, определит возможные риски, активизирует все дипломатические каналы – т.е. вместо политики оценок, мы уже давно должны были перейти на координированную и последовательную политику активных действий», – отметил Гия Хухашвили в интервью с «Голосом Америки».

«Декларировать опасность»

Вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия считает, что для того, чтобы остановить Россию, Тбилиси в первую очередь должен «официально декларировать», что эта страна является главной опасностью для государственности и суверенитета Грузии, и что эта опасность конкретно выражается в оккупации, ползучей аннексии, воздействии над общественное мнение в Грузии путем пропаганды и т.п. И уже в ответ на это, говорит он, грузинские власти должны выработать свою собственную проактивную государственную стратегию, которая оставит России «минимальное пространство» для осуществления незаконных шагов.

Надо декларировать, что именно Россия представляет главную угрозу для Грузии, а оккупация, аннексия и так далее являются уже составляющей частью этой угрозы

«Переодически сделанные заявления о том, что Россия нарушает международное право, на самом деле неэффективны. Надо декларировать, что именно Россия представляет главную угрозу для Грузии, а оккупация, аннексия и так далее являются уже составляющей частью этой угрозы. Нам нужен единный государственный ответ в виде нового документа с участием всех ветвей власти и общественности, который кроме разработки политики также будет подразумевать определение институционального механизма для её осуществления», – считает Бату Кутелия.