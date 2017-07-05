МИД Грузии: Россия продолжает грубо нарушать принципы международного права

Россия продолжает грубо нарушать принципы международного права, а также обязательства, которые она взяла, подписав соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Об этом в очередной раз заявил МИД Грузии, после того, как стало известно, что в Цхинвальском регионе российские военные вновь передвинули линию оккупации на 700 метров вглубь территории, подконтрольной Тбилиси. При этом за линией оккупации оказалась часть обработанных сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности местных фермеров.

«Произошедшее стало продолжением незаконного процесса т.н. бордеризации, которая не только ограничивает фундаментальные права местных жителей, но и наносит значительный ущерб среде безопасности на месте

«Произошедшее стало продолжением незаконного процесса т.н. бордеризации, которая не только ограничивает фундаментальные права местных жителей, но и наносит значительный ущерб среде безопасности на месте, а также мешает усилиям Грузии урегулировать конфликт мирным путем», – сказано в заявлении министерства иностранных дел Грузии.

В грузинском МИДе считают, что незаконные действия России вновь подтверждают необходимость создания международных механизмов безопасности и мониторинга прав человека в оккупированных Южной Осетии и Абхазии.

Примечательно, что в течение последних нескольких лет в Цхинвальском регионе российские пограничники периодически возобновляют процесс возведения заграждений из колючей проволоки вглуби территории, подконтрольной Тбилиси, что стало причиной неоднократных протестов со стороны грузинской стороны и критики со стороны международных организаций. Тем не менее, российская сторона в ответ на предъявленные обвинения заявляла, что считает «неправомерными» попытки «перевести стрелки» в связи с переносом демаркационной линии административной границы между Грузией и Цхинвальским регионом, так как, согласно российскому внешнеполитическому ведомству, Южная Осетия как «независимое государство» предпринимает меры по «обустройству своей государственной границы».

«Неоправданные процессы»

В Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) назвали процессы в Цхинвальском регионе неоправданными. МНЕС является единственной международной наблюдательской миссией, которая находится в Грузии, но тем не менее, не имеет доступа к оккупированным территориям. Что касается миссии ОБСЕ, которая была сформирована в 1992 году с целью развития демократических институтов в Грузии и урегулирования конфликта в Южной Осетии, она прекратила свою деятельность после того, как Россия заблокировала продление ее мандата, который истек в декабре 2008 года. Дело в том, что Россия выступает против единой миссии ОБСЕ в Грузии и настаивает на том, чтобы в оккупированные регионы, независимость которых РФ признала после войны с Грузией, были направлены отдельные миссии. Российскую позицию не разделяют страны-члены ОБСЕ и Грузия.

«Бордеризация в любом своем проявлении, в том числе размещение таких знаков, создает препятствия для свободы передвижения и лишает фермеров, которые обрабатывали эту землю в течение многих лет, возделывать свои угодья», – говорится в заявлении МНЕС от 4-го июля.

Миссия европейских наблюдателей в Грузии заявила, что будет продолжать «внимательно следить за процессом бордеризации» и что рассмотрит недавний инцидент на следующей встрече в рамках «Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты» (МПРИ), которая состоится 11 июля.

«Большие проблемы»

В свою очередь спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил грузинским СМИ, что он намерен включить вопрос переноса линии оккупации в повестку дня своей встречи с замглавы российского МИДа Григорием Карасиным, которая состоится 7-го июля в Праге. По его словам, он это сделает несмотря на то, что формат пражских переговоров не предусматривает обсуждение вопросов такого характера.

«Люди не должны так себя вести. Я именно так и скажу моему российскому коллеге на встрече...

«Люди не должны так себя вести. Я именно так и скажу моему российскому коллеге на встрече... Но у них есть на это стандартный ответ, согласно которому это проблема Женевского формата, и её следует рассматривать там. Речь не просто о 500 и 200 метрах, у нас с Россией гораздо большие проблемы, которые нуждаются в урегулировании и рано или поздно я надеюсь, мы сумеем это сделать», – сказалЗураб Абашидзе журналистам.

Напомним, встречи Абашидзе-Карасина являются единственным форматом прямых переговоров Грузии и России. В то же время обсуждаемые в рамках данных консультаций вопросы органичены темами экономического и гуманитарного характера. Вопросы, связанные с территориальной целостностью Грузии, обсуждаются на международных переговорах в Женеве.

«Целенаправленная политика»

В то же время президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя очередной случай переноса российскими военными линии оккупации в Цхинвальском регионе, заявил грузинским СМИ, что один из основных рычагов, имеющийся у граждан Грузии для противостояния ползучей оккупации, это «их непримиримость к исторической несправедливости и вандализму, которые происходят на нашей земле».

Президент заявил, что на все претензии Грузии, Российская Федерация имеет один ответ: – принять «новую реальность», т.е. согласиться с тем, что Абхазия и Южная Осетия больше не являются частями Грузии. По словам Маргвелашвили, «это целенаправленная политика, чтобы поколебать наши устойчивость и единство». Грузинский президент считает, что непримиримость грузин, на всех уровнях, к оккупации, в конце концов приведет к восстановлению территориальной целостности страны.

«Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания ни одного метра протягивания колючих заграждений, ни одного квадратного метра, которые захватывает оккупационная сила»

«Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания ни одного метра протягивания колючих заграждений, ни одного квадратного метра, которые захватывает оккупационная сила», - считает Маргвелашвили.

Реакция оппозиции

Тем не менее грузинская оппозиция заявляет, что ожидает большей активности от властей в ответ на ползучую аннексию. Парламентская оппозиция считает, что власти должны заранее предпринимать превентивные меры, в том числе путем вовлечения международных игроков, и иметь последовательный и координированный план действий, чтобы противостоять незаконным актам России.

«Тактика России всегда одна: создать проблему перед переговорами для того, чтобы потом всё внимание во время встречи было бы перенесено на обсуждение этой проблемы. Как раз поэтому мы не должны действовать в режиме реакции, и когда что-то произойдет – просто сделать заявление и потом спорить об этом во время переговоров. Мы должны иметь разработанную стратегию, с использованием всех международных инструментов, для того чтобы противостоять оккупации и аннексии нашей страны», – считает представитель оппозиционной «Европейской Грузии» Элене Хоштария, в прошлом замминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.