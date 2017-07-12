В Думе формируют рабочую группу по восстановлению отношений с Грузией

В российской Думе сформируют неформальную рабочую группу по восстановлению отношений с Грузией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам переговоров с грузинскими депутатами из оппозиционной партии «Альянс патриотов».

«Решили создать неформальную группу. Пока к официальной группе парламент Грузии не готов. Будем встречаться примерно раз месяц, у нас и у них», – заявил 11-го июля журналистам Калашников после встречи с грузинскими коллегами.

Российский депутат также сказал, что на встрече обсуждались вопросы упрощения визового режима, восстановления дипломатических отношений, прерванных Грузией в 2008 году после российско-грузинской войны, а также «действия блока НАТО». Как отметил Калашников в беседе с грузинским телеканалом «Рустави 2», российская сторона высказала обеспокоенность в связи с участившимися в последнее время учениями НАТО на территории Грузии.

«Лично я отметил, что там, где НАТО, возникают территориальные проблемы. Проблемы, которые кончаются кровопролитием. Мы наблюдаем это в Украине, Молдавии. В Молдавии определенная часть населения недовольна сближением с НАТО», – считает глава комитета Госдумы, который также считает, что за последнее время в Грузии проводится больше учений НАТО, чем при президенте Михаиле Саакашвили.

По словам Калашникова, много проблем в российско-грузинских отношениях создает грузинский закон об оккупированных территориях. Российский парламентарий сказал, что представители «Альянса патриотов» разделяют его отношение к данному закону и пообещали ему бороться для того, чтобы он был упразднен. Напомним, что согласно действующему закону, въезд в Абхазию разрешается только со стороны Зугдиди (Западная Грузия), а на территорию Цхинвальского региона – только со стороны Гори (Восточная Грузия). Нарушителям этого закона в случае первой поездки в оккупированные регионы грозит денежный штраф. Если задержанное лицо посетило отколовшиеся регионы с целью сотрудничества с сепаратистскими властями, или же более одного раза, его могут лишить свободы.

«Заниматься делом»

По итогам парламентских выборов в октябре прошлого года партия «Альянс патриотов Грузии» впервые попала в парламент Грузии с 5,01% голосов, получив 6 парламентских мандатов. Прозападные оппозиционные силы в парламенте Грузии считают эту партию «пророссийской».

П­­­редседатель парламентской фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломия заявил СМИ, что партия отдает себе отчет в том, то проводя встречи в Москве, «Альянс» «предпринял непопулярные шаги», и станет объектом нападок оппонентов, но, тем не менее, как он говорит, его однопартийцы готовы к критике.

«Мы считаем, что надо заниматься делом, а не постоянно зарабатывать политические очки

«Мы считаем, что надо заниматься делом, а не постоянно зарабатывать политические очки. Мы хотим предложить Москве формат нового диалога. Это будет трехсторонний формат Грузия-Россия-НАТО, который должен обеспечить ощущение безопасности нашей стране», – заявил СМИ оппозиционер.

Реакция в Тбилиси

Как и предполагали представители «Альянса патриотов», их инициативу начать диалог с российскими законодателями не поддержали политики в Тбилиси. Как депутаты от правящей партии, так и их коллеги из оппозиции раскритиковали их московский визит.

В парламентском большинстве считают, что в условиях оккупации грузинских территорий Россией договариваться с Москвой о чем-либо не имеет смысла, тем более что есть уже формат как прямых переговоров Карасина-Абашидзе, так и международных Женевских дискуссий.

Россия не признает территориальной целостности Грузии, она оккупировала наши территории и продолжает этот процесс, соответственно, она не оставляет грузинской стороне пространства для ведения переговоров»

«Наш разговор с Россией зависит от российской позиции по поводу нашей территориальной целостности. Россия не признает территориальной целостности Грузии, она оккупировала наши территории и продолжает этот процесс, соответственно, она не оставляет грузинской стороне пространства для ведения переговоров», – считает депутат от правящей силы Гедеван Попхадзе.

Более резкие оценки в адрес «Альянса патриотов» были сделаны со стороны парламентской оппозиции. В партии экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД» считают действия представителей «Альянса патриотов» «предательскими».

«Если партия не представлена в правительстве, чего она может достичь в переговорах с Россией? Все это делается лишь с одной целью: нарушить табу насчет того, что сотрудничество с оккупантом недопустимо», – считают в партии Саакашвили.

В то же время в «Европейской Грузии» убеждены, что переговоры с Россией без международных участников будут безрезультатными и лишь повредят интересам Грузии.

«Иные цели»

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе считает, что своей поездкой в Москву, «Патриоты» продемонстрировали России, что в их лице Россия якобы «имеет в Грузии опору». Эксперт напомнил, что в предыдущие годы отдельные грузинские оппозционеры ездили в Россию и проводили там встречи с российскими чиновниками, включая самого президента РФ, тем не менее, говорит эксперт, это никак не повлияло на отношения двух стран. Соответственно, согласно мнению Читадзе, встречи «Альянса патриотов» в Госдуме скорее всего, преследуют не декларированные, а иные цели. В частности, эксперт полагает, что визит оппозиционеров в Россию служит интересам их партии и связан с поиском источников её будущего финансирования.

У многих возникли тогда вопросы – откуда эта малоизвестная политическая сила смогла получить такую финансовую поддержку, и кто мог иметь такой большой интерес в том, чтобы она оказалась в парламенте?

«Стоит напомнить, что перед выборами в 2016 году, после правящей партии самые крупные финансовые пожертвования получила партия «Альянс патриотов», в результате чего скорее всего, эта партия и сумела пройти в парламент. У многих возникли тогда вопросы – откуда эта малоизвестная политическая сила смогла получить такую финансовую поддержку, и кто мог иметь такой большой интерес в том, чтобы она оказалась в парламенте? В виду определенных причин, среди подозреваемых альтернатив на ум приходила в первую очередь, Россия», – отметил Читадзе в интервью с «Голосом Америки».

«Проявить осторожность»

Согласно мнению эксперта Заала Анджапаридзе, наличие диалога предпочтительнее, чем его отсутствие, однако многое зависит и от политического контекста. Говоря о встречах «Альянса патриотов» в Госдуме, эксперт отметил: – они не принесут результатов, так как данная партия не является правящей силой, и учитывая то, что в 150-мандантном парламенте Грузии она представлена лишь шестью депутатами, она не имеет влияния на принятие решений или же внешнюю политику страны. Более того, считает Анджапаридзе, у «Альянса» нет перспективы прихода к власти в обозримом будущем, что должно быть известно в России. Соответственно, эксперт сомневается в том, что российская сторона серьезно воспримет самих представителей «Альянса патриотов» или же их инициативы.

«Создание неформальной рабочей группы в Госдуме может устраивать только российскую сторону

«Создание неформальной рабочей группы в Госдуме может устраивать только российскую сторону, чтобы затем заявить на международном уровне о поддержании диалога с грузинской стороной во многих форматах, включая на парламентском уровне. Что касается «Альянса патриотов», они, тем самым, стараются предать себе вес и позиционировать себя как якобы важную политическую силу. На самом деле, всем известно, что Госдума – не место, где формируется российская политика, так что грузинские оппозиционеры должны проявить больше осторожности и не дать использовать себя во вред интересам своей страны», – считает Анджапаридзе.