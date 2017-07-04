Грузия поздравляет США с Днем независимости

Президент и премьер Грузии поздравили Соединенные Штаты с Днем независимости. Президент Георгий Маргвелашвили в направленном президенту Дональду Трампу поздравительном письме отметил, что США «всегда были маяком свободы и демократии для других народов, также как и главной опорой для мира и стабильности в мире». Маргвелашвили заверил Трампа в том, что Грузия всегда будет верным партнером США.

«Наша историческая дружба необратима; наши народы при взаимной поддержке вместе преодолели различные вызовы для защиты общего благополучия и безопасности.

«Наша историческая дружба необратима; наши народы при взаимной поддержке вместе преодолели различные вызовы для защиты общего благополучия и безопасности. Мы выражаем нашу благодарность и особенно ценим поддержку Соединенных Штатов в процессе укрепления государственности нашей страны и на пути нашего демократического развития, и также незыблемую позицию США в вопросах территориальной целостности и суверенитета Грузии и наших европейских и атлантических устремлений», – сказано в письме президента Маргвелашвили.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили одновременно отметил в своём поздравительном письме, что США являются «наиважнейшим стратегическим партнером» Грузии и что эти две страны связывают «общие ценности и интересы». Премьер Грузии высказал надежду, что американо-грузинское стратегическое партнерство будет углубляться, что, по его словам, «будет способствовать процветанию и усилению безопасности, как в регионе, так и за его пределами».

Символ свободы

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что роль, которую Соединенные Штаты, как символ свободы, сыграли для Грузии берет истоки еще со времен СССР. В частности, политолог убежден, что отрывки американской жизни, которую в Советской Грузии видели посредством тех немногих американских фильмов, которые проникали на телеэкраны, также как и американская музыка, внесли немалый вклад в усиление желания среди грузинского обществ изменить цивилизационный вектор развития, отказавшись от строительства коммунизма. Более того, пример США как государства, борющегося против тоталитаризма, по его словам, «вселял в людей надежду» на то, что народы СССР смогут однажды стать свободными.

США для грузинского населения были изначальным символом свободной и справедливой системы, а также стимулом для борьбы против коммунизма»

«Конечно, после развала СССР грузины стали больше ездить и, быть может, кто-то посчитал качество жизни в Дании и Швеции более привлекательным, чем в Соединенных Штатах, но тем не менее, США для грузинского населения были изначальным символом свободной и справедливой системы, а также стимулом для борьбы против коммунизма», – считает Шарашенидзе.

При этом, говорит эксперт, в то чтобы Грузия состоялось как государство, огромный вклад был внесен Соединенными Штатами и с политической точки зрения. В отличие от многих других больших государств, считает эксперт, США стремятся к тому, чтобы более слабые страны стали «более свободными, более справедливыми, более благополучными».

Шарашенидзе также отметил роль США в «возвращении Грузии ее исторической функции» – быть связным государством между Западом и Востоком и торгово-транспортным центром. В частности, говорит он, в конце 1990-ых Грузия была включена в проект прокладки нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» именно при поддержке США.

«Естественно, тем самым США стараются обеспечить стабильность в мире и снизить угрозу безопасности. Но роль, которую США играют в жизни таких стран, и в частности Грузии, очень позитивная, так как в результате распространения свободы и демократии, путем разных проектов финансирования гражданского общества, конкретных программ и т.п. улучшается качество жизни в этой стране», – говорит эксперт.

Символ движения вперед

Директор Института политологии Тбилисского государственного университета Малхаз Мацаберидзе отметил в интервью «Голосу Америки», что если судить о США с точки зрения Грузии, то эта страна «олицетворяет все, что связано с прогрессом и движением вперед».

«Безоговорочное восхищение не в духе самих Соединенных Штатов, но именно с точки зрения таких незащищенных, борящихся за демократию государств как Грузия, которые постоянно находятся перед опасностью империалистически настороенных соседей, можно ощутить значение поддержки со стороны страны, которая основывыется на ценностях и принципах справедливости и равноправия», -– считает политолог.

По словам Мацаберидзе то, что Грузия существует сегодня физически как государство является заслугой США, которые помогали ей финансово и политически с самого начала обретения независимости и продолжают это делать, согласно эксперту, по сей день.

В то же время сами Соединенные Штаты являются примером того, как в течение не очень долгого времени возможно создать процветающее, правовое государство

«США вкладывает деньги в развитие институтов и образование, с тем чтобы такие страны как Грузия смогли в течение времени стать полноценными демократиями. В то же время сами Соединенные Штаты являются примером того, как в течение не очень долгого времени возможно создать процветающее, правовое государство. Эта страна символизирует прогресс, недаром в Грузии действует неписанный закон определения уровня прогрессивности, т.е. если человек настроен против США, его автоматически связывают с ретроградными силами. Такие случаи нередки среди политиков – т.е. отношения политика к США определяет восприятие его прогрессивности СМИ и общественностью», – считает грузинский политолог Малхаз Мацаберидзе.