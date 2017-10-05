Правящая партия Грузии и оппозиция осуждают российский вояж «Альянса патриотов»

Вернувшихся из Москвы 5-го октября грузинских парламентариев из оппозиционного «Альянса патриотов» в Тбилисском аэропорту встретили акцией протеста. Участники акции таким образом выразили своё несогласие с переговорами, которые оппозиционные депутаты уже во второй раз провели с законодателямиГосударственной Думы и Совета Федерации ФС России.

Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, на встрече с грузинскими депутатами были рассмотрены вопросы налаживания двухсторонних отношений России и Грузии, восстановление функционирования железных дорог, которые проходят через Абхазию и предоставление возможности грузинам посетить могилы предков, находящихся на территории Абхазии и Цхинвальского региона.

В свою очередь, председатель Комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев на встрече с представителями «Альянса патриотов» заявил о необходимости «восстанавливать нормальные отношения» и, как сообщается, в пресс-релизе СФ, «выразил надежду, что парламентская дипломатия в состоянии найти развязки и возможности, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки».

«Общественный запрос на нормализацию двусторонних отношений существует. И мы всегда готовы к встречным шагам и конструктивному диалогу, так как чем шире и многообразнее будет ткань наших контактов, тем больше практических решений будет реализовано», – заявил Косачев.

«Важные встречи»

Сами представители «Альянса патриотов» пока не делали официального заявления в связи со своим московским визитом. Как они говорят, партия представит общественности соответствующий отчет на пресс-конференции в понедельник, 9-го октября.

В то же время, перед отъездом в Москву депутат от этой партии Ада Маршания заявила СМИ, что помимо встреч в Думе и Совете Федерации, планируется еще одна «очень важная встреча», насчет которой она «пока не имеет права» говорить. Одновременно после возвращения в Тбилиси, представители оппозиционной партии заявили, что их лидер Давид Тархан-Моурави провел встречи с представителями Сухуми и Цхинвали, и что для достижения результатов для них приемлемы все варианты – даже если это подразумевает «сошествие в ад».

Оппозиционеры подчеркивают, что главная тема обсуждения в Москве – восстановление территориальной целостности Грузии.

Представитель «Альянса патриотов» Георгий Ломия заявил, что вновь представил в Москве свою идею о создании трехстороннего формата переговоров – Грузия-НАТО-Россия. Следует напомнить, что ранее спецпредставитель генсека НАТО по странам Центральной Азии и Южного Кавказа Джеймс Аппатурай уже высказался на эту тему, заявив что Североатлантический альянс не заинтересован в трехстороннем диалоге Грузия-Россия-НАТО, который предлагает оппозиционная партия, так как Альянс не имеет намерения согласовывать с третьей стороной свои отношения с Грузией.

Напомним, партия «Альянс патриотов Грузии» по итогам парламентских выборов в октябре прошлого года впервые попала в парламент Грузии с 5,01% голосов, получив 6 парламентских мандатов. Прозападные оппозиционные силы в парламенте Грузии считают эту партию «пророссийской».

Свой первый визит в Москву депутаты от «Альянса патриотов» осуществили в июле. В результате, переговоров с российскими законодателями, в Думе была сформирована неформальная рабочая группа по восстановлению отношений с Грузией.

Реакция в Тбилиси

Инициативу грузинского «Альянса» начать диалог с российскими парламентариями с самого начала не поддержали ни депутаты от правящей партии Грузии, ни их коллеги из оппозиции. Мишенью критики грузинских политиков стал и второй московский вояж «Альянса патриотов».

Вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии Тамар Чугошвили подчеркнула, что «Альянс патриотов» осуществляет визиты в Москву по собственной инициативе, как отдельная партия, а не как парламентская делегация.

«Для меня лично любая такая коммуникация является неприемлемой. Не думаю, что такие встречи могут служить интересам страны, тем более в таких условиях, когда так ухудшается положение на оккупированных территориях, происходит этническая чистка, этническое преследование и дискриминация грузин», – заявила в своем комментарии вице-спикер.

В свою очередь, представитель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе в беседе со СМИ назвал «Альянс патриотов» малочисленной антизападной политической группировкой, которая, по его словам, делает «несерьезные» заявления, которые не стоит комментировать.

В партии экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД» заявили, что «Альянс патриотов» является «лоббистской группой России» и высказали опасение в связи с последствиями, которые может повлечь для Грузии присуствие этой партии в парламенте.

«Россия успешно продолжает гибридную войну, она уже проникла в парламент и фактически, завелатам лоббистскую группу, что очень плохо для нашей страны», –считает депутат от «ЕНД» Роман Гоциридзе.

Одновременно в партии «Европейская Грузия» утверждают, что действия «Альянса патриотов Грузии» согласованы с правящей силой и её «неформальным лидером», бывшим премьером Грузии миллиардером Бидзиной Иваниш

Напомним, что в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.

вили, который ушел с должности в 2013-ом году.