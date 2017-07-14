Гавайский судья смягчил иммиграционный указ Трампа

Временный запрет на въезд в США для граждан шести преимущественно мусульманских стран не может мешать дедушкам, бабушкам и другим родственникам приезжать в Америку, постановил судья Деррик Уотсон из штата Гавайи.

Его постановление также открывает новые возможности для беженцев.

Штат Гавайи попросил Уотсона дать узкое толкование постановления Верховного суда, которое частично восстановило действие президентского указа от 6 марта. Этот указ на 90 дней запрещает въезд в страну для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена и на 120 дней приостанавливает прием беженцев.

В администрации Трампа посчитали, что исключение распространяется на супругов, родителей, детей, будущих супругов и братьев и сестер, но не на дедушек и бабушек и других родственников.

Уотсон резко раскритиковал трактовку администрации, назвав ее «противоположностью здравого смысла». Его постановление может изменить порядок исполнения указа.

Генеральный прокурор Гавайев Дуглас Чин назвал указ Трампа предлогом для незаконной дискриминации. «Уже достаточно семей были разлучены, достаточно живых людей пострадали», – сказал он.