ЕСПЧ счел, что в «деле Ив Роше» права братьев Навальных были нарушены

МОСКВА — Европейский суд по правам человека в Страсбурге во вторник вынес решение в пользу российского оппозиционера Алексея Навального и его брата, Олега Навального, обжаловавших в ЕСПЧ приговор по так называемому «делу Ив Роше».

Согласно решению ЕСПЧ, в отношении Алексея и Олега Навальных в ходе суда над ними в 2014 году было допущено нарушение статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 7 (наказание исключительно на основании закона) Европейской конвенции о правах человека. Суд счел решения российских судов в отношении братьев Навальных произвольными и явно необоснованными, что «подорвало справедливость уголовного судопроизводства коренным образом».

Также суд назначил братьям Навальным значительные финансовые выплаты со стороны России: «Россия должна выплатить каждому заявителю 10 000 евро в качестве морального ущерба. Кроме того, Российская Федерация должна Алексею Навальному оплатить судебные расходы в сумме 45 тысяч евро, а также 10 971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному».

По так называемому «делу Ив Роше» российские правоохранители, а вслед за ними и суд обвинили Алексея и Олега Навальных в мошенничестве и хищении средств французской компании «Ив Роше», которая, как заявили следователи, была вынуждена заключить невыгодные контракты по перевозке грузов. Алексей Навальный по этому делу получил в декабре 2014 года 3 с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реальный. После вынесения приговора Алексей Навальный заявлял, что российские власти сделали его брата заложником, чтобы снизить политическую активность самого оппозиционера.

Реакция официальной Москвы

Российское министерство юстиции раскритиковало суд в Страсбурге за решение в пользу Навальных, о чем сообщил в специальном заявлении: «Нельзя согласиться с позицией Суда о наличии процессуальных нарушений при привлечении заявителей к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства».

В настоящее время российский Минюст намерен определиться, обращаться ли в Страсбург с просьбой о передаче дела по жалобе Навальных в Большую палату ЕСПЧ. «Правовая позиция по вопросу его возможного обжалования в Большую палату ЕСПЧ будет сформирована в трехмесячный срок». В Минюсте при этом с удовлетворением отметили, что «ЕСПЧ отказался признавать наличие «политической мотивированности» в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями».

Однако российские парламентарии нашли политическую мотивированность в самом решении ЕСПЧ по жалобе Навальных. В частности, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев написал на своей странице в Фейсбуке: «Включение суда в нынешние не очень чистые политические игры в Европе больше бьет не по репутации России, а по авторитету ЕСПЧ, который своими ускоренными и предсказуемыми решениями по сугубо процедурным вопросам в пользу одной и той же стороны, по сути, начинает заниматься политикой, а не юстицией».

В тот же день, когда Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе Навальных, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила в Сочи на молодежном форуме, что Алексей Навальный не сможет участвовать в президентских выборах 2018 года: «Я вам скажу как председатель Центральной избирательной комиссии: есть закон, и есть Конституция. Если бы он был сам по себе Навальный, то, слава Богу, пусть идёт на выборы, пусть люди сами оценивают. Но вы знаете, что по закону, несмотря на то, что у него срок условный, но квалификация его преступления - тяжкое преступление, а люди, которые осуждены по этой статье, не имеют права участвовать в выборах».

При этом Памфилова имела в виду другое дело, по которому Алексея Навального также осудили условно — так называемое «дело Кировлеса», приговор по которому ЕСПЧ раньше уже объявлял подлежащим пересмотру. Российский суд пересмотрел приговор — и подтвердил его полностью в прежней редакции.

Ольга Михайлова: Верховный Суд должен выполнить решение ЕСПЧ

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова в интервью Русской службе «Голоса Америки» рассказала, как в ближайшее время будут развиваться события в судебном противостоянии России и ЕСПЧ по жалобе ее подзащитного: «Мы будем ждать, решит ли Российская Федерация обращаться в ЕСПЧ с просьбой о рассмотрении дела Большой палатой. Потом дождемся решения ЕСПЧ, передавать это дело туда, или нет. Если передадут — еще одно разбирательство. Если не передадут, и решение вступит в силу — председатель российского Верховного Суда должен будет вынести представление в президиум Верховного Суда об отмене решений российских судов, которые состоялись по данному делу. Дальше собирается президиум и рассматривает это дело в свете решений, вынесенных ЕСПЧ. Единственное нормальное решение, которое должен вынести президиум — это прекращение производства по данному делу».

Ольга Михайлова отметила, что сейчас Россия реагирует на решения ЕСПЧ, связанные с Алексеем Навальным, гораздо жестче, чем раньше: «Действительно, реагируют жестко, и раньше тоже отреагировали жестко на решение Комитета министров Совета Европы, который напомнил России о необходимости пересмотра приговора по «делу Кировлеса». Нарушения статьи 7, как это было в данном случае, Евросуд признает крайне редко, только тогда, когда уж совсем ясно, что был допущен произвол. Конечно, российской стороне это неприятно услышать».

Адвокат Алексея Навального полагает, что в данном случае не должен сработать механизм решения российского Конституционного суда о возможности невыполнения решения ЕСПЧ, как это уже было в «деле ЮКОСа»: «Это не «дело ЮКОСа», это не затрагивает безопасность государства. Нормы, прописанные в законе, позволяющем Конституционному суду это делать, не касаются нашего дела».

Николай Петров: Выбран конфронтационный сценарий избирательной кампании

Руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров говорит, что видит в реакции Москвы на решение ЕСПЧ признаки той волны, на которой пройдет в России кампания по выборам президента в 2018 году: «Из двух возможных сценариев президентских выборов тот, который связан с некоторым улучшением отношений с Западом, практически закрылся, и до выборов востребован не будет. Будет работать конфронтационный сценарий, при том что Кремль опасается действительно серьезного ухудшения отношений с Западом, и мы увидим, скорее, раздувание относительно мелких поводов и шаги, которые обратимы. Сегодня эти шаги могут сыграть на сценарий «осажденной крепости», а после выборов можно будет их свернуть».

«Всяческие выпады против Совета Европы — это то, что реального вреда России не наносит, поэтому их можно эксплуатировать, и реакция России на решение ЕСПЧ по Навальному не столько связана с Навальным, сколько направлена против этого европейского института, это такой повод надуть щеки без опасения негативных последствий» - считает политолог.

Николай Петров видит в перспективе не только усиление антизападной риторики, но и закручивание гаек внутри страны под предлогом охраны суверенитета: «Мы уже видим явные политические репрессии, мы видим, как по разным группам политической элиты, и уж тем более по людям, не поддерживающим режим, наносятся удары. И, постепенно усиливаясь, эти удары ведут к серьезному ухудшению ситуации, и это все будет в ближайшее время только раскручиваться».